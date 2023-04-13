https://sputniknews.com.tr/20230413/eski-avusturya-disisleri-bakani-ukrayna-konulu-gorusmeler-turkiyede-gerceklesebilir-1069637833.html

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Ukrayna konulu görüşmeler, Türkiye'de gerçekleşebilir

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Ukrayna konulu görüşmeler, Türkiye'de gerçekleşebilir

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Ukrayna krizinde tarafsızlığını koruyan Türkiye'nin barış müzakere sürecinde öncü rol üstlenme ihtimalinin... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T19:22+0300

2023-04-13T19:22+0300

2023-04-13T19:26+0300

avusturya

avusturya dışişleri bakanı karin kneissl

ukrayna krizi

türkiye

ukrayna

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Sputnik'e konuşan Kneissl, ''Türkiye'de hem Moskova hem de Kiev'le ortak çalışma anlayışı ve köprüler söz konusu. Dolayısıyla (Ukrayna konulu) görüşmelerin Avusturya ya da İsviçre'den ziyade İstanbul veya Bakan Çavuşoğlu'nun düzenli olarak gerçekleştirdiği diplomasi forumuna ev sahipliği yapan Antalya gibi bir yerde gerçekleşmesi olası gözüküyor." dedi.

avusturya

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Eski Avusturya Dışişleri bakanı: Ukrayna konulu görüşmeler, Avusturya ya da İsviçre'den ziyade Türkiye'de gerçekleşebilir Eski Avusturya Dışişleri bakanı: Ukrayna konulu görüşmeler, Avusturya ya da İsviçre'den ziyade Türkiye'de gerçekleşebilir 2023-04-13T19:22+0300 true PT1M19S

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avusturya, avusturya dışişleri bakanı karin kneissl, видео, türkiye, ukrayna