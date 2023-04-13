https://sputniknews.com.tr/20230413/eski-avusturya-disisleri-bakani-ukrayna-konulu-gorusmeler-turkiyede-gerceklesebilir-1069637833.html
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Ukrayna konulu görüşmeler, Türkiye'de gerçekleşebilir
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Ukrayna konulu görüşmeler, Türkiye'de gerçekleşebilir
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Ukrayna krizinde tarafsızlığını koruyan Türkiye'nin barış müzakere sürecinde öncü rol üstlenme ihtimalinin... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T19:22+0300
2023-04-13T19:22+0300
2023-04-13T19:26+0300
avusturya
avusturya dışişleri bakanı karin kneissl
ukrayna krizi
türkiye
ukrayna
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Sputnik'e konuşan Kneissl, ''Türkiye'de hem Moskova hem de Kiev'le ortak çalışma anlayışı ve köprüler söz konusu. Dolayısıyla (Ukrayna konulu) görüşmelerin Avusturya ya da İsviçre'den ziyade İstanbul veya Bakan Çavuşoğlu'nun düzenli olarak gerçekleştirdiği diplomasi forumuna ev sahipliği yapan Antalya gibi bir yerde gerçekleşmesi olası gözüküyor." dedi.
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Eski Avusturya Dışişleri bakanı: Ukrayna konulu görüşmeler, Avusturya ya da İsviçre'den ziyade Türkiye'de gerçekleşebilir
Eski Avusturya Dışişleri bakanı: Ukrayna konulu görüşmeler, Avusturya ya da İsviçre'den ziyade Türkiye'de gerçekleşebilir
2023-04-13T19:22+0300
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PT1M19S
Sputnik Türkiye
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avusturya, avusturya dışişleri bakanı karin kneissl, видео, türkiye, ukrayna
avusturya, avusturya dışişleri bakanı karin kneissl, видео, türkiye, ukrayna
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: Ukrayna konulu görüşmeler, Türkiye'de gerçekleşebilir
19:22 13.04.2023 (güncellendi: 19:26 13.04.2023) Abone ol
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Ukrayna krizinde tarafsızlığını koruyan Türkiye'nin barış müzakere sürecinde öncü rol üstlenme ihtimalinin, tarafsız aktör olmaktan çıkan Avusturya veya İsviçre'ye göre daha kuvvetli olduğunu dile getirdi.
Sputnik'e konuşan Kneissl, ''Türkiye'de hem Moskova hem de Kiev'le ortak çalışma anlayışı ve köprüler söz konusu. Dolayısıyla (Ukrayna konulu) görüşmelerin Avusturya ya da İsviçre'den ziyade İstanbul veya Bakan Çavuşoğlu'nun düzenli olarak gerçekleştirdiği diplomasi forumuna ev sahipliği yapan Antalya gibi bir yerde gerçekleşmesi olası gözüküyor." dedi.