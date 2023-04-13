https://sputniknews.com.tr/20230413/erzurumda-39-buyuklugunde-deprem-1069613279.html

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Ilıca ilçesinde saat 10.17'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

afad

erzurum

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Kurumun aktardığı verilere göre, saat 10.17'de Erzurum Ilıca merkezli meydana gelen deprem, 16 kilometre derinlikte gerçekleşti.3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeden gelen herhangi bir olumsuz haber bulunmuyor.

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deprem, afad, erzurum