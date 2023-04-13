https://sputniknews.com.tr/20230413/erzurumda-39-buyuklugunde-deprem-1069613279.html
Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Ilıca ilçesinde saat 10.17'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T10:48+0300
2023-04-13T10:48+0300
2023-04-13T11:17+0300
türkiye
deprem
afad
erzurum
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Kurumun aktardığı verilere göre, saat 10.17'de Erzurum Ilıca merkezli meydana gelen deprem, 16 kilometre derinlikte gerçekleşti.3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeden gelen herhangi bir olumsuz haber bulunmuyor.
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deprem, afad, erzurum
Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
10:48 13.04.2023 (güncellendi: 11:17 13.04.2023) Abone ol
Erzurum'un Ilıca ilçesinde saat 10.17'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Kurumun aktardığı verilere göre, saat 10.17'de Erzurum Ilıca merkezli meydana gelen deprem, 16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeden gelen herhangi bir olumsuz haber bulunmuyor.