https://sputniknews.com.tr/20230413/ermenistan-basbakani-pasinyan-ordumuzu--1991-sinirina-cekmeye-hazirim-1069646799.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ordumuzu 1991 sınırına çekmeye hazırım

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Ordumuzu 1991 sınırına çekmeye hazırım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın da aynısını yapmayı kabul etmesi durumunda, 1991 yılında geçerli olan Azerbaycan-Ermenistan sınırından ordu... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T21:10+0300

2023-04-13T21:10+0300

2023-04-13T21:10+0300

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nikol paşinyan

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Paşinyan, hükümet toplantısı öncesinde, “Maalesef, tüm çabalarımıza rağmen, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki Teh köyü kesimine sınır muhafızlarını yerleştirme sürecini tırmanma olmadan hayata geçirmekte başarılı olamadık. Azerbaycan’ın eylemleri kışkırtıcı ve Praga ve Soçi’de kabul edilen açıklamalara aykırı. Siyasi değerlendirme açısından AB’nin yaydığı ve 1991 sınırını vurgulayan mesajın önemli olduğunu düşünüyorum. AB’nin açıklamasında, bu sınıra saygı duyulması gerektiği ifade ediliyor” dedi.İki ülkenin, 1991 sınırından ordu birliklerini karşılıklı olarak çekmesinin, mantıklı olarak 2022’de Soçi ve Prag’daki konferanslarda imzalanan anlaşmadan çıktığını dile getiren Paşinyan, “Ermenistan, tüm sınır boyunca bu adımı atmaya hazır. 2021’den beri buna hazır olduğumuzu dile getiriyoruz. Azerbaycan sistematik olarak uluslararası platformlarda varılan anlaşmalara uymadığını gösteriyor” ifadesini kullandı.Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Teh köyü yakınında 11 Eylül’de çatışma çıkmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Goris bölgesinde bulunan Ermeni birliklerin Laçın'daki Azerbaycan askerlerine ateş açması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı da Goris bölgesindeki Teh köyü yakınında mühendislik çalışmaları yapan Ermeni askerlere Azerbaycan yönünden ateş açıldığını iddia etmiş, bu saldırı sonucu 4 askerin öldüğünü duyurmuştu.

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