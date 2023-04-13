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Depremde ayakta kalan Nemrut Dağı'nda ziyaretçi hedefi
Depremde ayakta kalan Nemrut Dağı'nda ziyaretçi hedefi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı Ören Yeri, ziyaretçilerini bekliyor. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
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nemrut dağı, fotoğraf, ziyaretçi, deprem, фото
nemrut dağı, fotoğraf, ziyaretçi, deprem, фото

Depremde ayakta kalan Nemrut Dağı'nda ziyaretçi hedefi

11:54 13.04.2023
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı Ören Yeri, ziyaretçilerini bekliyor.
© AAMilattan önce 163 ile milattan sonra 72 yılları arasında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Adıyaman'daki Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi.
Depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini bekliyor - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Milattan önce 163 ile milattan sonra 72 yılları arasında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Adıyaman'daki Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi.
© AA1 Nisan'da başlayan turizm sezonuyla yerli ve yabancı turistleri bekleyen ören yeri, geçen yılki ziyaretçi sayısını aşmayı hedefliyor.
Depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini bekliyor - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
1 Nisan'da başlayan turizm sezonuyla yerli ve yabancı turistleri bekleyen ören yeri, geçen yılki ziyaretçi sayısını aşmayı hedefliyor.
© AAAdıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, ören yerini 2022 yılında 250 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
Depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini bekliyor - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, ören yerini 2022 yılında 250 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
© AAÖte yandan, Nemrut Dağı'ndaki 'tokalaşma steli' 6 Şubat'taki depremlerde ayakta kaldı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Adıyaman'daki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri'ndeki tokalaşma steli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri hasarsız atlattı.
Depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini bekliyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Öte yandan, Nemrut Dağı'ndaki 'tokalaşma steli' 6 Şubat'taki depremlerde ayakta kaldı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Adıyaman'daki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri'ndeki tokalaşma steli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri hasarsız atlattı.
© AAStele ilişkin bilgilendirme panosunda şu bilgiler yer alıyor: "1953 yılında keşfedilen bu tokalaşma stelinde 1. Antiokhos, yarı tanrı Herakles tarafından selamlanmaktadır. Kral, burada çıplak haldeki Yunan tanrısı Herakles ile tezat oluşturacak şekilde Pers giysileriyle betimlenmişti. Kaya yüzeyinde yazılmış kült yazıtında Asrameia'nın tarihi, topografyası, imar faaliyetleriyle 1. Antiokhos ve babası 1. Mithridates'in onuruna yapılacak tören ayrıntılarından bahsedilmektedir. Yazıtın altında yer alan 158 metre uzunluğundaki tünelin bir su kaynağı kuyusu, tamamlanamamış bir kaçış tüneli ve kült amaçlı inşa edilmiş bir yapı olduğu düşünülmektedir."
Depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini bekliyor - Sputnik Türkiye
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© AA
Stele ilişkin bilgilendirme panosunda şu bilgiler yer alıyor: "1953 yılında keşfedilen bu tokalaşma stelinde 1. Antiokhos, yarı tanrı Herakles tarafından selamlanmaktadır. Kral, burada çıplak haldeki Yunan tanrısı Herakles ile tezat oluşturacak şekilde Pers giysileriyle betimlenmişti. Kaya yüzeyinde yazılmış kült yazıtında Asrameia'nın tarihi, topografyası, imar faaliyetleriyle 1. Antiokhos ve babası 1. Mithridates'in onuruna yapılacak tören ayrıntılarından bahsedilmektedir. Yazıtın altında yer alan 158 metre uzunluğundaki tünelin bir su kaynağı kuyusu, tamamlanamamış bir kaçış tüneli ve kült amaçlı inşa edilmiş bir yapı olduğu düşünülmektedir."
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