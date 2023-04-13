Depremde ayakta kalan Nemrut Dağı'nda ziyaretçi hedefi

© AAMilattan önce 163 ile milattan sonra 72 yılları arasında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Adıyaman'daki Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi.
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© AA
Milattan önce 163 ile milattan sonra 72 yılları arasında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykellerin bulunduğu Adıyaman'daki Nemrut Dağı Ören Yeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmedi.
© AA1 Nisan'da başlayan turizm sezonuyla yerli ve yabancı turistleri bekleyen ören yeri, geçen yılki ziyaretçi sayısını aşmayı hedefliyor.
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© AA
1 Nisan'da başlayan turizm sezonuyla yerli ve yabancı turistleri bekleyen ören yeri, geçen yılki ziyaretçi sayısını aşmayı hedefliyor.
© AAAdıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, ören yerini 2022 yılında 250 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
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© AA
Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, ören yerini 2022 yılında 250 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
© AAÖte yandan, Nemrut Dağı'ndaki 'tokalaşma steli' 6 Şubat'taki depremlerde ayakta kaldı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Adıyaman'daki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri'ndeki tokalaşma steli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri hasarsız atlattı.
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© AA
Öte yandan, Nemrut Dağı'ndaki 'tokalaşma steli' 6 Şubat'taki depremlerde ayakta kaldı. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Adıyaman'daki Nemrut Dağı Milli Parkı'nda bulunan Arsemia Ören Yeri'ndeki tokalaşma steli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremleri hasarsız atlattı.
© AAStele ilişkin bilgilendirme panosunda şu bilgiler yer alıyor: "1953 yılında keşfedilen bu tokalaşma stelinde 1. Antiokhos, yarı tanrı Herakles tarafından selamlanmaktadır. Kral, burada çıplak haldeki Yunan tanrısı Herakles ile tezat oluşturacak şekilde Pers giysileriyle betimlenmişti. Kaya yüzeyinde yazılmış kült yazıtında Asrameia'nın tarihi, topografyası, imar faaliyetleriyle 1. Antiokhos ve babası 1. Mithridates'in onuruna yapılacak tören ayrıntılarından bahsedilmektedir. Yazıtın altında yer alan 158 metre uzunluğundaki tünelin bir su kaynağı kuyusu, tamamlanamamış bir kaçış tüneli ve kült amaçlı inşa edilmiş bir yapı olduğu düşünülmektedir."
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© AA
Stele ilişkin bilgilendirme panosunda şu bilgiler yer alıyor: "1953 yılında keşfedilen bu tokalaşma stelinde 1. Antiokhos, yarı tanrı Herakles tarafından selamlanmaktadır. Kral, burada çıplak haldeki Yunan tanrısı Herakles ile tezat oluşturacak şekilde Pers giysileriyle betimlenmişti. Kaya yüzeyinde yazılmış kült yazıtında Asrameia'nın tarihi, topografyası, imar faaliyetleriyle 1. Antiokhos ve babası 1. Mithridates'in onuruna yapılacak tören ayrıntılarından bahsedilmektedir. Yazıtın altında yer alan 158 metre uzunluğundaki tünelin bir su kaynağı kuyusu, tamamlanamamış bir kaçış tüneli ve kült amaçlı inşa edilmiş bir yapı olduğu düşünülmektedir."