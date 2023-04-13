https://sputniknews.com.tr/20230413/demirtas-pkknin-turkiyede-tumuyle-silah-birakmasi-icin-ellerinden-geleni-yapacaklarini-soyledi-1069640393.html

Demirtaş, PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi

Demirtaş, PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sonrası PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için çalışacaklarını söyleyerek, "TBMM'de usulünce... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T18:21+0300

2023-04-13T18:21+0300

2023-04-13T18:21+0300

2023 türkiye seçimleri

selahattin demirtaş

hdp

pkk

seçim

silah

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bir söz vererek, "PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız" dedi.Twitter'den 4 tweetlik bir paylaşım yapan Demirtaş, "Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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2023

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selahattin demirtaş, hdp, pkk, seçim, silah