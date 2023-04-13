https://sputniknews.com.tr/20230413/demirtas-pkknin-turkiyede-tumuyle-silah-birakmasi-icin-ellerinden-geleni-yapacaklarini-soyledi-1069640393.html
Demirtaş, PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi
Demirtaş, PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sonrası PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için çalışacaklarını söyleyerek, "TBMM'de usulünce... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T18:21+0300
2023-04-13T18:21+0300
2023-04-13T18:21+0300
2023 türkiye seçimleri
selahattin demirtaş
hdp
pkk
seçim
silah
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bir söz vererek, "PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız" dedi.Twitter'den 4 tweetlik bir paylaşım yapan Demirtaş, "Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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selahattin demirtaş, hdp, pkk, seçim, silah
selahattin demirtaş, hdp, pkk, seçim, silah
Demirtaş, PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sonrası PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için çalışacaklarını söyleyerek, "TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız" dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bir söz vererek, "PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız" dedi.
Twitter'den 4 tweetlik bir paylaşım yapan Demirtaş, "Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız" ifadelerini kullandı.