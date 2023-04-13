https://sputniknews.com.tr/20230413/cunda-adasi-ile-ilgili-karar-resmi-gazetede-yayimlandi-1069609203.html

Cunda Adası ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cunda Adası ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T07:22+0300

2023-04-13T07:22+0300

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türkiye

balıkesir

ayvalık

resmi gazete

cunda adası

kesin korunacak hassas alan

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.Ayrıca "Afyonkarahisar İli Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliği" ile merkezi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde olmak üzere "Doğal Şehirler Birliği"nin kurulmasına karar verildi.

türkiye

balıkesir

ayvalık

cunda adası

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balıkesir, ayvalık, resmi gazete, cunda adası, kesin korunacak hassas alan