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Cunda Adası ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cunda Adası ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
balıkesir
ayvalık
resmi gazete
cunda adası
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.Ayrıca "Afyonkarahisar İli Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliği" ile merkezi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde olmak üzere "Doğal Şehirler Birliği"nin kurulmasına karar verildi.
türkiye
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balıkesir, ayvalık, resmi gazete, cunda adası, kesin korunacak hassas alan
balıkesir, ayvalık, resmi gazete, cunda adası, kesin korunacak hassas alan

Cunda Adası ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı

07:22 13.04.2023 (güncellendi: 07:27 13.04.2023)
© AAAyvalık
Ayvalık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca "Afyonkarahisar İli Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliği" ile merkezi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde olmak üzere "Doğal Şehirler Birliği"nin kurulmasına karar verildi.
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