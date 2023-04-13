https://sputniknews.com.tr/20230413/cumhurbaskanligi-seciminin-oy-pusulasi-paylasildi-1069624532.html
Cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulası paylaşıldı
Cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulası paylaşıldı
Cumhurbaşlanlığı seçimlerinin oy pusulası paylaşıldı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T13:08+0300
2023-04-13T13:08+0300
2023-04-13T13:12+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
oy pusulası
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İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının onaylandığını söyledi. Öztürk, YSK'nın Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarını paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/icisleri-bakanligindan-valiliklere-secim-tedbirleri-genelgesi-1069613410.html
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seçim, oy pusulası
Cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulası paylaşıldı
13:08 13.04.2023 (güncellendi: 13:12 13.04.2023) Abone ol
Cumhurbaşlanlığı seçimlerinin oy pusulası paylaşıldı.
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının onaylandığını söyledi.
Öztürk, YSK'nın Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarını paylaştı.