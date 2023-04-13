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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulası paylaşıldı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/cumhurbaskanligi-seciminin-oy-pusulasi-paylasildi-1069624532.html
Cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulası paylaşıldı
Cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulası paylaşıldı
Cumhurbaşlanlığı seçimlerinin oy pusulası paylaşıldı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
seçim
oy pusulası
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İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının onaylandığını söyledi. Öztürk, YSK'nın Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarını paylaştı.
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seçim, oy pusulası
seçim, oy pusulası

Cumhurbaşkanlığı seçiminin oy pusulası paylaşıldı

13:08 13.04.2023 (güncellendi: 13:12 13.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter / Av. Mustafa Tolga ÖztürkCumhurbaşlanlığı seçimlerinin oy pusulası paylaşıldı.
Cumhurbaşlanlığı seçimlerinin oy pusulası paylaşıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© Fotoğraf : Twitter / Av. Mustafa Tolga Öztürk
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Cumhurbaşlanlığı seçimlerinin oy pusulası paylaşıldı.
İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının onaylandığını söyledi.
Öztürk, YSK'nın Cumhurbaşkanlığı oy pusulalarını paylaştı.
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
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İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere ‘Seçim Tedbirleri Genelgesi'
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