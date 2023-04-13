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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Erdoğan: Sadece hayal satan, lafazanlık yapan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir
Erdoğan: Sadece hayal satan, lafazanlık yapan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir
Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'na yönelik "Sadece hayal satan... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T18:05+0300
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recep tayyip erdoğan
2023 türkiye seçimleri
malatya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladıklarını söyleyen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, malatya, deprem
recep tayyip erdoğan, malatya, deprem

Erdoğan: Sadece hayal satan, lafazanlık yapan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir

18:05 13.04.2023 (güncellendi: 18:57 13.04.2023)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
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Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakı'na yönelik "Sadece hayal satan, sadece lafazanlık yapan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.
Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladıklarını söyleyen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"(Deprem bölgesinde) İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz.
Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmek.
Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak. Bu seçimler ülkemizin ve milletimizin sadece gelecek 5 yılını değil gelecek çeyrek asrını, yarım asrını belirleyecek.
(Millet İttifakı) Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye'yi, bırakın Malatya'yı, bakkal dükkanı bile emanet edilemez.
(Millet İttifakı) Sadece hayal satan, sadece lafazanlık yapan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir."
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