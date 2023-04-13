Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afet mağduru vatandaşlarımızı asla yalız bırakmıyoruz

Depremden sonra afetzede illerimizi bir kaç kez ziyaret etmiş burada yaşayan kardeşlerimizin acısını paylaşmıştık. Ramazanın ilk haftasında da Cumhur İttifakı olarak bu ziyaretlerimizi devam ettirdik. Deprem mağdurlarımızın iftar sofralarına misafir olduk. Ankara ve istanbul'da da depremzedelerimizle bir araya geldik. Dün de depremde büyük bir fedakarlık sergileyerek milletimizin yüz akı olan arama kurtarma ekiplerimizle ve belediyelerimizle Ankara'da Külliye'de bir araya geldik iftar yaptık. İnşallah yarın da Diyarbakır'da olacağız. Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Depremden sonra afetzede illerimizi bir kaç kez ziyaret etmiş burada yaşayan kardeşlerimizin acısını paylaşmıştık. Ramazanın ilk haftasında da Cumhur İttifakı olarak bu ziyaretlerimizi devam ettirdik. Deprem mağdurlarımızın iftar sofralarına misafir olduk. Ankara ve istanbul'da da depremzedelerimizle bir araya geldik. Dün de depremde büyük bir fedakarlık sergileyerek milletimizin yüz akı olan arama kurtarma ekiplerimizle ve belediyelerimizle Ankara'da Külliye'de bir araya geldik iftar yaptık. İnşallah yarın da Diyarbakır'da olacağız. Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Deprem bölgesinde veya dışında afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz Deprem bölgesinde veya dışında afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz

Milletimizle derin gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Devleti ile, belediyesi ile, özel sektörü ile ülkemizin tüm kapasitesini, iş makinalarını, aracını gerecini deprem bölgesine yığdık. Enkaz kaldırmadan konteyner kurulumuna, prefabik yapıların tesisinden eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin sunumuna bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılamanın gayretindeyiz. Amacımız deprem bölgesinde ya da başka illerimizde yaşayan tüm afetzedelerimizin sıkıntılarını bir an önce gidemektir. Sizleri mümkün olan en kısa sürede içinde gönül rahatlığı içinde oturacağınız yeni yuvalarınıza kavuşturmayı istiyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelirken hiç vakit kaybetmeden deprem konutlarının inşasına başladık. İlk kazmayı depremden sadece 15 gün sonra 21 Şubat tarihi itibarıyla zaten vurmuştuk. Önceki hafta Elazığ, Gaziantep, Nurdağı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de Malatya'da afet konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdik. Milletimizle derin gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Devleti ile, belediyesi ile, özel sektörü ile ülkemizin tüm kapasitesini, iş makinalarını, aracını gerecini deprem bölgesine yığdık. Enkaz kaldırmadan konteyner kurulumuna, prefabik yapıların tesisinden eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetlerinin sunumuna bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılamanın gayretindeyiz. Amacımız deprem bölgesinde ya da başka illerimizde yaşayan tüm afetzedelerimizin sıkıntılarını bir an önce gidemektir. Sizleri mümkün olan en kısa sürede içinde gönül rahatlığı içinde oturacağınız yeni yuvalarınıza kavuşturmayı istiyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelirken hiç vakit kaybetmeden deprem konutlarının inşasına başladık. İlk kazmayı depremden sadece 15 gün sonra 21 Şubat tarihi itibarıyla zaten vurmuştuk. Önceki hafta Elazığ, Gaziantep, Nurdağı, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de Malatya'da afet konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdik.

Böylece bölge genelinde 100 bine yakın konutun ve köy evinin inşa sürecini şimdiden başlatmış olduk. İnşallah Ramazan Bayramı'nda iki vilayetimizde inşası tamamlanan ilk köy evlerinin teslimatlarını yapacağız. Hedefimiz 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir. Malatya'da da toplam 70 bin konut 25 bin 300'de köy evi inşa edeceğiz. Böylece bölge genelinde 100 bine yakın konutun ve köy evinin inşa sürecini şimdiden başlatmış olduk. İnşallah Ramazan Bayramı'nda iki vilayetimizde inşası tamamlanan ilk köy evlerinin teslimatlarını yapacağız. Hedefimiz 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir. Malatya'da da toplam 70 bin konut 25 bin 300'de köy evi inşa edeceğiz.

Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın bizim önceliğimiz sizsiniz. Hep söylediğim gibi bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir. Koltuk peşinde olanlar 6'lı masanın çevresinde. İkbal peşinde değiliz. Makam mevki peşinde hiç değiliz. Biz sizin hayır dualarınızın almanın şöyle kalpten gelen bir Allah razı olsun niyazınızı duymanın peşindeyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemize eser kazandırmaktan, şehirlerimizin sıkıntılarını çözmekten başka bir niyet taşımadık. Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın bizim önceliğimiz sizsiniz. Hep söylediğim gibi bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir. Koltuk peşinde olanlar 6'lı masanın çevresinde. İkbal peşinde değiliz. Makam mevki peşinde hiç değiliz. Biz sizin hayır dualarınızın almanın şöyle kalpten gelen bir Allah razı olsun niyazınızı duymanın peşindeyiz. 21 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemize eser kazandırmaktan, şehirlerimizin sıkıntılarını çözmekten başka bir niyet taşımadık.

Önümüze çıkan zorluklara muhalefetin takoz koyma girişimlerine rağmen Malatya ile birlikte tüm vilayetlerimizi kalkındırmak, büyütmek daha da bayındır hale getirmek için canla başla çalıştık. Meydanlarda sizlere ne söz verdiysek, neyi vaat ettiysek göreve gelince tamamının arkasında durduk. Hepsini gerçekleştirmeye gayret ettik. Türkiye ve özellikle de şu güzel vatanımız şu güzel ülkemiz her zaman dünyada takdirle karşılanan bir ülke halindedir. Bazıları bunun kıymetini bilmeyebilir varsın bilmesinler. Ama biz bunun kadri kıymetini biliriz ve bileceğiz. Şunu bir defa çok iyi bilmemiz gerekiyor, biliyorsunuz bu topraklarda biz nice şehitler verdik. İşte 50 bini aşkın vefatımız da bu şehitler kervanı içerisindedir. Rabbim tüm ailelerini, bu şehitlerimizle beraber cennetinde buluştursun. Biliyorum ki bu şehitlerimizin aileleri şu anda karşımda böyle bir evladı da görüyorum. İnşallah makamları cennet olsun ve cennetinde de yavruları ile inşallah onları buluşturacaktır. Önümüze çıkan zorluklara muhalefetin takoz koyma girişimlerine rağmen Malatya ile birlikte tüm vilayetlerimizi kalkındırmak, büyütmek daha da bayındır hale getirmek için canla başla çalıştık. Meydanlarda sizlere ne söz verdiysek, neyi vaat ettiysek göreve gelince tamamının arkasında durduk. Hepsini gerçekleştirmeye gayret ettik. Türkiye ve özellikle de şu güzel vatanımız şu güzel ülkemiz her zaman dünyada takdirle karşılanan bir ülke halindedir. Bazıları bunun kıymetini bilmeyebilir varsın bilmesinler. Ama biz bunun kadri kıymetini biliriz ve bileceğiz. Şunu bir defa çok iyi bilmemiz gerekiyor, biliyorsunuz bu topraklarda biz nice şehitler verdik. İşte 50 bini aşkın vefatımız da bu şehitler kervanı içerisindedir. Rabbim tüm ailelerini, bu şehitlerimizle beraber cennetinde buluştursun. Biliyorum ki bu şehitlerimizin aileleri şu anda karşımda böyle bir evladı da görüyorum. İnşallah makamları cennet olsun ve cennetinde de yavruları ile inşallah onları buluşturacaktır.