https://sputniknews.com.tr/20230413/cin-medyasi-abd-yaklasan-cokusunu-tersine-ceviremeyecek-1069651710.html

Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek

Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek

Çin’in Global Times gazetesi, ABD’nin hegemonyasını sürdürme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T22:47+0300

2023-04-13T22:47+0300

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Yazıda, ABD’nin çıkarları ne olursa olsun yeni bir dünya düzeni çağrısında bulunan ülke sayısının giderek arttığı, ticarette başlayan dolardan vazgeçme sürecinin bunun bir delili olduğu kaydedildi.Ülkelerin artık bölgesel çok taraflı işbirliğini geliştirmeye odaklandığına dikkat çeken gazete, “BRICS’in önemi artarken G7’nin etkisi azalıyor. Şangay İşbirliği Örgütü gibi mekanizmalar giderek daha popüler hale geliyor. Bunlar, ABD’nin düşman yaratarak, baskıyı artırarak veya başkalarına dayatmalarda bulunarak bile tersine çeviremeyeceği eğilimler” ifadelerini kullandı.ABD’nin müttefiklerini sıkı kontrol altında tuttuğunu, Rusya ve Çin’i engellemeye çalıştığını, ekonomik çatışma yürüttüğünü, iftira yaydığını yazan Global Times, Washington’un, meydan okumalara karşı olan 'şefkatli dev' görünmeye çalıştığını kaydetti.

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