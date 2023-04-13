https://sputniknews.com.tr/20230413/cin-medyasi-abd-yaklasan-cokusunu-tersine-ceviremeyecek-1069651710.html
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
Çin’in Global Times gazetesi, ABD’nin hegemonyasını sürdürme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T22:47+0300
2023-04-13T22:47+0300
2023-04-13T22:47+0300
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Yazıda, ABD’nin çıkarları ne olursa olsun yeni bir dünya düzeni çağrısında bulunan ülke sayısının giderek arttığı, ticarette başlayan dolardan vazgeçme sürecinin bunun bir delili olduğu kaydedildi.Ülkelerin artık bölgesel çok taraflı işbirliğini geliştirmeye odaklandığına dikkat çeken gazete, “BRICS’in önemi artarken G7’nin etkisi azalıyor. Şangay İşbirliği Örgütü gibi mekanizmalar giderek daha popüler hale geliyor. Bunlar, ABD’nin düşman yaratarak, baskıyı artırarak veya başkalarına dayatmalarda bulunarak bile tersine çeviremeyeceği eğilimler” ifadelerini kullandı.ABD’nin müttefiklerini sıkı kontrol altında tuttuğunu, Rusya ve Çin’i engellemeye çalıştığını, ekonomik çatışma yürüttüğünü, iftira yaydığını yazan Global Times, Washington’un, meydan okumalara karşı olan 'şefkatli dev' görünmeye çalıştığını kaydetti.
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abd, çin, global times
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
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Çin’in Global Times gazetesi, ABD’nin hegemonyasını sürdürme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.
Yazıda, ABD’nin çıkarları ne olursa olsun yeni bir dünya düzeni çağrısında bulunan ülke sayısının giderek arttığı, ticarette başlayan dolardan vazgeçme sürecinin bunun bir delili olduğu kaydedildi.
Ülkelerin artık bölgesel çok taraflı işbirliğini geliştirmeye odaklandığına dikkat çeken gazete, “BRICS’in önemi artarken G7’nin etkisi azalıyor. Şangay İşbirliği Örgütü gibi mekanizmalar giderek daha popüler hale geliyor. Bunlar, ABD’nin düşman yaratarak, baskıyı artırarak veya başkalarına dayatmalarda bulunarak bile tersine çeviremeyeceği eğilimler” ifadelerini kullandı.
ABD’nin müttefiklerini sıkı kontrol altında tuttuğunu, Rusya ve Çin’i engellemeye çalıştığını, ekonomik çatışma yürüttüğünü, iftira yaydığını yazan Global Times, Washington’un, meydan okumalara karşı olan 'şefkatli dev' görünmeye çalıştığını kaydetti.