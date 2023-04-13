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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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CHP'li Salıcı'dan Sadullah Ergin açıklaması: Siyaset isimler üzerine yürümez
CHP'li Salıcı'dan Sadullah Ergin açıklaması: Siyaset isimler üzerine yürümez
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi ile ilgili tartışmalar hakkında, "Biz bir isim tartışmasına... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T12:20+0300
2023-04-13T12:23+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sadullah ergin
adaylık
oğuz kaan salıcı
seçim
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Merkezi'nde bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı, listelerin belirlenmesi sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.Habertürk'te yer alan habere göre; Sadullah Ergin ile ilgili tartışma için Salıcı, "Sonuçta seçime yalnız değil ittifakla giriyoruz. Siyaset isimler üzerine yürümez, fikirler üzerine yürür. Bu konuda seçmenimizin de böyle düşüneceğine inanıyorum" dedi. Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Partiler listeleri açıklar eleştirenler de olur iyi olmuş diyen de olur. Biz bir isim tartışmasına girmedik dolayısıyla onlardan gelen isimleri biz kabul ettik ve yerleştirdik. Bu seçim herkes için fedakârlık seçimi. İttifakı oluşturan partiler için de CHP için de fedakârlık seçimi."
https://sputniknews.com.tr/20230413/icisleri-bakanligindan-valiliklere-secim-tedbirleri-genelgesi-1069613410.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sadullah ergin, adaylık, oğuz kaan salıcı, seçim
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sadullah ergin, adaylık, oğuz kaan salıcı, seçim

CHP'li Salıcı'dan Sadullah Ergin açıklaması: Siyaset isimler üzerine yürümez

12:20 13.04.2023 (güncellendi: 12:23 13.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi ile ilgili tartışmalar hakkında, "Biz bir isim tartışmasına girmedik. Bu seçim herkes için fedakârlık seçimi, ittifakı oluşturan partiler için de" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Merkezi'nde bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı, listelerin belirlenmesi sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Sadullah Ergin ile ilgili tartışma için Salıcı, "Sonuçta seçime yalnız değil ittifakla giriyoruz. Siyaset isimler üzerine yürümez, fikirler üzerine yürür. Bu konuda seçmenimizin de böyle düşüneceğine inanıyorum" dedi.
Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Partiler listeleri açıklar eleştirenler de olur iyi olmuş diyen de olur. Biz bir isim tartışmasına girmedik dolayısıyla onlardan gelen isimleri biz kabul ettik ve yerleştirdik. Bu seçim herkes için fedakârlık seçimi. İttifakı oluşturan partiler için de CHP için de fedakârlık seçimi."
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