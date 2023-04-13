https://sputniknews.com.tr/20230413/chpli-salicidan-sadullah-ergin-aciklamasi-siyaset-isimler-uzerine-yurumez-1069620159.html
CHP'li Salıcı'dan Sadullah Ergin açıklaması: Siyaset isimler üzerine yürümez
CHP'li Salıcı'dan Sadullah Ergin açıklaması: Siyaset isimler üzerine yürümez
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi ile ilgili tartışmalar hakkında, "Biz bir isim tartışmasına... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T12:20+0300
2023-04-13T12:20+0300
2023-04-13T12:23+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sadullah ergin
adaylık
oğuz kaan salıcı
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1e/1056825612_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4a91dc3b6c310285fd61d3d9cc648ee2.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Merkezi'nde bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı, listelerin belirlenmesi sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.Habertürk'te yer alan habere göre; Sadullah Ergin ile ilgili tartışma için Salıcı, "Sonuçta seçime yalnız değil ittifakla giriyoruz. Siyaset isimler üzerine yürümez, fikirler üzerine yürür. Bu konuda seçmenimizin de böyle düşüneceğine inanıyorum" dedi. Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Partiler listeleri açıklar eleştirenler de olur iyi olmuş diyen de olur. Biz bir isim tartışmasına girmedik dolayısıyla onlardan gelen isimleri biz kabul ettik ve yerleştirdik. Bu seçim herkes için fedakârlık seçimi. İttifakı oluşturan partiler için de CHP için de fedakârlık seçimi."
https://sputniknews.com.tr/20230413/icisleri-bakanligindan-valiliklere-secim-tedbirleri-genelgesi-1069613410.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1e/1056825612_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d27e43bb8fc7eab66b548c6631f09b19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sadullah ergin, adaylık, oğuz kaan salıcı, seçim
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sadullah ergin, adaylık, oğuz kaan salıcı, seçim
CHP'li Salıcı'dan Sadullah Ergin açıklaması: Siyaset isimler üzerine yürümez
12:20 13.04.2023 (güncellendi: 12:23 13.04.2023) Abone ol
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi ile ilgili tartışmalar hakkında, "Biz bir isim tartışmasına girmedik. Bu seçim herkes için fedakârlık seçimi, ittifakı oluşturan partiler için de" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Merkezi'nde bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı, listelerin belirlenmesi sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Sadullah Ergin ile ilgili tartışma için Salıcı, "Sonuçta seçime yalnız değil ittifakla giriyoruz. Siyaset isimler üzerine yürümez, fikirler üzerine yürür. Bu konuda seçmenimizin de böyle düşüneceğine inanıyorum" dedi.
Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Partiler listeleri açıklar eleştirenler de olur iyi olmuş diyen de olur. Biz bir isim tartışmasına girmedik dolayısıyla onlardan gelen isimleri biz kabul ettik ve yerleştirdik. Bu seçim herkes için fedakârlık seçimi. İttifakı oluşturan partiler için de CHP için de fedakârlık seçimi."