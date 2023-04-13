https://sputniknews.com.tr/20230413/chpli-salicidan-sadullah-ergin-aciklamasi-siyaset-isimler-uzerine-yurumez-1069620159.html

CHP'li Salıcı'dan Sadullah Ergin açıklaması: Siyaset isimler üzerine yürümez

CHP'li Salıcı'dan Sadullah Ergin açıklaması: Siyaset isimler üzerine yürümez

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi ile ilgili tartışmalar hakkında, "Biz bir isim tartışmasına... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T12:20+0300

2023-04-13T12:20+0300

2023-04-13T12:23+0300

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

sadullah ergin

adaylık

oğuz kaan salıcı

seçim

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Merkezi'nde bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı, listelerin belirlenmesi sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.Habertürk'te yer alan habere göre; Sadullah Ergin ile ilgili tartışma için Salıcı, "Sonuçta seçime yalnız değil ittifakla giriyoruz. Siyaset isimler üzerine yürümez, fikirler üzerine yürür. Bu konuda seçmenimizin de böyle düşüneceğine inanıyorum" dedi. Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Partiler listeleri açıklar eleştirenler de olur iyi olmuş diyen de olur. Biz bir isim tartışmasına girmedik dolayısıyla onlardan gelen isimleri biz kabul ettik ve yerleştirdik. Bu seçim herkes için fedakârlık seçimi. İttifakı oluşturan partiler için de CHP için de fedakârlık seçimi."

https://sputniknews.com.tr/20230413/icisleri-bakanligindan-valiliklere-secim-tedbirleri-genelgesi-1069613410.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sadullah ergin, adaylık, oğuz kaan salıcı, seçim