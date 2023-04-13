https://sputniknews.com.tr/20230413/cerrahpasa-tip-fakultesinin-bazi-bolumleri-bayram-sonrasinda-yeni-yerleskesine-tasinacak-1069643430.html
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bazı bölümleri bayram sonrasında yeni yerleşkesine taşınacak
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bazı bölümleri bayram sonrasında yeni yerleşkesine taşınacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bazı bölümleri, Ramazan Bayramı'nın ardından Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T19:18+0300
2023-04-13T19:18+0300
2023-04-13T19:18+0300
türkiye
istanbul üniversitesi-cerrahpaşa
istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi
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Depreme dayanıklılık araştırması sonucunda tahliye edilmesi kararlaştırılan fakültenin taşınmasına ilişkin Prof. Dr. Murat Dilmener, Acil Durum Hastanesi'nde hastane yönlendirme toplantısı yapıldı.Bu kapsamda, Ramazan Bayramı sonrası fakültenin yataklı tedavilerinin büyük kısmının ve her birimden bir polikliniğinin yeni yerleşkede hizmet vermesi kararlaştırıldı.Öte yandan, diğer poliklinikler ile eğitim faaliyetleri ise Cerrahpaşa'da devam edecek.
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istanbul üniversitesi-cerrahpaşa, istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi
istanbul üniversitesi-cerrahpaşa, istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bazı bölümleri bayram sonrasında yeni yerleşkesine taşınacak
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bazı bölümleri, Ramazan Bayramı'nın ardından Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde hizmet verecek.
Depreme dayanıklılık araştırması sonucunda tahliye edilmesi kararlaştırılan fakültenin taşınmasına ilişkin Prof. Dr. Murat Dilmener, Acil Durum Hastanesi'nde hastane yönlendirme toplantısı yapıldı.
Bu kapsamda, Ramazan Bayramı sonrası fakültenin yataklı tedavilerinin büyük kısmının ve her birimden bir polikliniğinin yeni yerleşkede hizmet vermesi kararlaştırıldı.
Öte yandan, diğer poliklinikler ile eğitim faaliyetleri ise Cerrahpaşa'da devam edecek.