https://sputniknews.com.tr/20230413/cerrahpasa-tip-fakultesinin-bazi-bolumleri-bayram-sonrasinda-yeni-yerleskesine-tasinacak-1069643430.html

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bazı bölümleri bayram sonrasında yeni yerleşkesine taşınacak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin bazı bölümleri bayram sonrasında yeni yerleşkesine taşınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin bazı bölümleri, Ramazan Bayramı'nın ardından Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T19:18+0300

2023-04-13T19:18+0300

2023-04-13T19:18+0300

türkiye

istanbul üniversitesi-cerrahpaşa

istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi

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Depreme dayanıklılık araştırması sonucunda tahliye edilmesi kararlaştırılan fakültenin taşınmasına ilişkin Prof. Dr. Murat Dilmener, Acil Durum Hastanesi'nde hastane yönlendirme toplantısı yapıldı.Bu kapsamda, Ramazan Bayramı sonrası fakültenin yataklı tedavilerinin büyük kısmının ve her birimden bir polikliniğinin yeni yerleşkede hizmet vermesi kararlaştırıldı.Öte yandan, diğer poliklinikler ile eğitim faaliyetleri ise Cerrahpaşa'da devam edecek.

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istanbul üniversitesi-cerrahpaşa, istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi