https://sputniknews.com.tr/20230413/bati-basini-abdnin-gizli-belgeleri-bir-askeri-usten-sizdi-1069647418.html
Batı basını: ABD’nin gizli belgeleri bir askeri üsten sızdı
Batı basını: ABD’nin gizli belgeleri bir askeri üsten sızdı
Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın gizli belgelerinin sızdırılmasının arkasındaki kişinin onları bir askeri üsten aldığını söylediğini yazdı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T21:16+0300
2023-04-13T21:16+0300
2023-04-13T21:16+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
pentagon
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gizli belgeler
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Gazetenin, içeriğin sızdırıldığı Discord sohbet grubunun bir katılımcısına dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gizli belgelerinin sızdırıldığı iddiasının arkasında olan kişi, söz konusu belgeleri çalıştığı ‘askeri üste’ ele geçirdiğini söyledi.Haberde, “2020 yılında oyun severler arasında popüler olan Discord platformunda ‘çoğunlukla erkek ve erkek çocuklarından’ oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup bir araya geldi. Bu kişiler, OG diye kendini tanıtan katılımcılardan birinin geçen yıl ‘garip kısaltmalar ve jargon’ içerikli mesaj yayınlamasına pek fazla ilgi göstermedi” ifadelerine yer verildi.Habere göre gazete, OG'den gelen mesajı ve ‘birkaç ayı aşkın süredir’ yayınlanan ona benzer yüzlerce mesajı dikkatlice okuyan grubun üyelerinden biriyle mülakat yaptı. Gazetenin muhatabı, görünüşe göre bu mesajların ‘istihbaratın gizli belgelerinin neredeyse kelimesi kelimesine transkriptleri’ olduğunu söyledi.Aynı kişi, OG’nin paylaştığı içerikleri çalıştığı ‘askeri üsteki’ iş yerinden eve getirdiğini ileri sürdüğünü ifade etti.OG adlı kullanıcının yaşının 20’nin az üzerinde olduğunu anlatan kaynak, “O akıllı bir insan. Elbette bu belgeleri yayınlarken ne yaptığını biliyordu. Bunlar rastgele bir sızıntı değildi” diye konuştu.İlk kaynağın sözlerini, OG tarafından paylaşılan birçok belgeyi okuyan grubun başka bir üyesi de doğruladı. Gazetenin mülakat yaptığı her iki kişi de adının açıklanmaması koşuluyla konuştu ve her ikisi de OG kullanıcısının gerçek adını, ayrıca yaşadığı ve çalıştığı eyaleti bildiklerini belirtti, ancak bu bilgiyi paylaşmadı.Moskova, sızan belgelerin kasıtlı bir dezenformasyon olma olasılığını göz ardı etmiyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov daha önce, ABD’nin çatışmanın taraflarından biri olduğunu ve aslında Rusya'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü ve bu savaşta bu tür yöntemlerin kullanılabileceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230412/abd-istihbaratinin-sizan-belgelerinde-ukraynadaki-nato-ozel-kuvvetleri-ile-ilgili-bilgiler-bulundu-1069589793.html
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abd, ukrayna, pentagon, nato, gizli belgeler
abd, ukrayna, pentagon, nato, gizli belgeler
Batı basını: ABD’nin gizli belgeleri bir askeri üsten sızdı
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Washington Post gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın gizli belgelerinin sızdırılmasının arkasındaki kişinin onları bir askeri üsten aldığını söylediğini yazdı.
Gazetenin, içeriğin sızdırıldığı Discord sohbet grubunun bir katılımcısına dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gizli belgelerinin sızdırıldığı iddiasının arkasında olan kişi, söz konusu belgeleri çalıştığı ‘askeri üste’ ele geçirdiğini söyledi.
Haberde, “2020 yılında oyun severler arasında popüler olan Discord platformunda ‘çoğunlukla erkek ve erkek çocuklarından’ oluşan yaklaşık 20 kişilik bir grup bir araya geldi. Bu kişiler, OG diye kendini tanıtan katılımcılardan birinin geçen yıl ‘garip kısaltmalar ve jargon’ içerikli mesaj yayınlamasına pek fazla ilgi göstermedi” ifadelerine yer verildi.
Habere göre gazete, OG'den gelen mesajı ve ‘birkaç ayı aşkın süredir’ yayınlanan ona benzer yüzlerce mesajı dikkatlice okuyan grubun üyelerinden biriyle mülakat yaptı. Gazetenin muhatabı, görünüşe göre bu mesajların ‘istihbaratın gizli belgelerinin neredeyse kelimesi kelimesine transkriptleri’ olduğunu söyledi.
Aynı kişi, OG’nin paylaştığı içerikleri çalıştığı ‘askeri üsteki’ iş yerinden eve getirdiğini ileri sürdüğünü ifade etti.
OG adlı kullanıcının yaşının 20’nin az üzerinde olduğunu anlatan kaynak, “O akıllı bir insan. Elbette bu belgeleri yayınlarken ne yaptığını biliyordu. Bunlar rastgele bir sızıntı değildi” diye konuştu.
İlk kaynağın sözlerini, OG tarafından paylaşılan birçok belgeyi okuyan grubun başka bir üyesi de doğruladı. Gazetenin mülakat yaptığı her iki kişi de adının açıklanmaması koşuluyla konuştu ve her ikisi de OG kullanıcısının gerçek adını, ayrıca yaşadığı ve çalıştığı eyaleti bildiklerini belirtti, ancak bu bilgiyi paylaşmadı.
Moskova, sızan belgelerin kasıtlı bir dezenformasyon olma olasılığını göz ardı etmiyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov daha önce, ABD’nin çatışmanın taraflarından biri olduğunu ve aslında Rusya'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü ve bu savaşta bu tür yöntemlerin kullanılabileceğini ifade etmişti.