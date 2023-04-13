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Başakşehir'de boş arazide stoklanmış araçlar bulundu
Başakşehir'de boş arazide stoklanmış araçlar bulundu
Başakşehir’de bulunan bir lise önündeki araziye dizilen onlarca sıfır ve plakasız otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Ne amaçla konulduğu bilinmeyen... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T14:31+0300
2023-04-13T14:34+0300
türkiye
başakşehir
araç
stok
polis
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İstanbul Başakşehir’de bulunan bir lise önündeki boş araziye geçtiğimiz günlerde gece vakitlerinde getirildiği iddia edilen onlarca aynı marka sıfır otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Arazi üzerinde yan yana dizilen plakasız ve üzerindeki jelatin kaplamaların durduğu otomobilli otomobili görenler polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda henüz kimin veya ne amaçla o araziye bırakıldığı tespit edilemeyen araçlar havadan görüntülendi.Öte yandan, mahallede yaşayanlar ise araçların stok amacıyla bu noktaya getirildiğini iddia etti.‘Daha pahalıya satılmak için burada tutuluyor olabilir’Araçların stoklandığı alanda bir kurumda çalışan, "Geçen cuma günü akşam saatlerinde ben geldiklerini gördüm, o günden beri araçlar burada. Çekici ile mi geldiler göremedim bu şekilde diziliydi ben gördüğümde. Biz öğrenemedik ne amaçlı bırakıldığını ama sürekli bize de soruyorlar. Belediye ekiplerinden zabıtalar da geldi fotoğraf falan çekti. Büyük ihtimalle galericilere ait sıfır araçlar daha pahalıya satılmak için burada tutulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230316/bayi-sifir-arac-yok-dedi-iki-kilometre-mesafedeki-otoparkta-araclarin-stoklandigini-gordu-1068344886.html
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başakşehir, araç, stok, polis
başakşehir, araç, stok, polis

Başakşehir'de boş arazide stoklanmış araçlar bulundu

14:31 13.04.2023 (güncellendi: 14:34 13.04.2023)
© İHABaşakşehir'de boş arazide stoklanmış araçlar
Başakşehir'de boş arazide stoklanmış araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© İHA
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Başakşehir’de bulunan bir lise önündeki araziye dizilen onlarca sıfır ve plakasız otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Ne amaçla konulduğu bilinmeyen otomobillerle alakalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaparken, onlarca otomobil havadan görüntülendi.
İstanbul Başakşehir’de bulunan bir lise önündeki boş araziye geçtiğimiz günlerde gece vakitlerinde getirildiği iddia edilen onlarca aynı marka sıfır otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Arazi üzerinde yan yana dizilen plakasız ve üzerindeki jelatin kaplamaların durduğu otomobilli otomobili görenler polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda henüz kimin veya ne amaçla o araziye bırakıldığı tespit edilemeyen araçlar havadan görüntülendi.
Öte yandan, mahallede yaşayanlar ise araçların stok amacıyla bu noktaya getirildiğini iddia etti.

‘Daha pahalıya satılmak için burada tutuluyor olabilir’

Araçların stoklandığı alanda bir kurumda çalışan, "Geçen cuma günü akşam saatlerinde ben geldiklerini gördüm, o günden beri araçlar burada. Çekici ile mi geldiler göremedim bu şekilde diziliydi ben gördüğümde. Biz öğrenemedik ne amaçlı bırakıldığını ama sürekli bize de soruyorlar. Belediye ekiplerinden zabıtalar da geldi fotoğraf falan çekti. Büyük ihtimalle galericilere ait sıfır araçlar daha pahalıya satılmak için burada tutulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Maltepe'de otopark, Fiat bayisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
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