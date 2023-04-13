Bakan Yanık: Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
97 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kardiyoloji uzmanı Prof. Koylan açıkladı: ‘Birden gıda yüklemesi yapmak kalp krizine yol açıyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Özlale: AK Parti seçimi kazanırsa IMF’ye gider
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasetten son başlıklar
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Seçmendeki 'liste' tepkisi kırılma yaratır mı?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suudi-Suriye barışı: Arap Birliğinin tavrı ve ABD'nin tehditleri
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
'Tito artığı' sözüne göçmenler ne diyor?
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Kim, neyin artığı?
18:34
97 dk
Z RAPORU
Kılıçdaroğlu seçilirse ilk 100 günde ne yapacak?
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/bakan-yanik-osmaniyeden-cumhur-ittifakinin-baskenti-olarak-turkiyeye-bir-ses-verecegiz-1069648654.html
Bakan Yanık: Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz
Bakan Yanık: Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Osmaniye'de Cumhur İttifakı olarak birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah'ın izniyle hem... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T21:44+0300
2023-04-13T21:44+0300
derya yanık
2023 türkiye seçimleri
osmaniye
cumhur ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069649411_0:0:2460:1384_1920x0_80_0_0_1065f9534a29f1be4356560e45871376.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı tarafından Royal Park Tesisleri'nde gerçekleştirilen aday tanıtım ve iftar programına katıldı.Partililer tarafından karşılanan Yanık, programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin varlık sebebinin ve kuruluş gerekçesinin milletin iradesini milletin yönetimine dönüştürmek olduğunu söyledi.Bir hizmet kadrosu olduklarını ve bayrak yarışını çok iyi bildiklerini aktaran Yanık, şöyle konuştu:Osmaniye'nin şehitler diyarı olduğunu ifade eden Yanık, Osmaniye'de çalışıp milleti daha ileriye götürmek için çabalarını ortaya koyacaklarını belirtti.'Cumhuriyeti Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak zamanı gelmiştir'Yanık, Türkiye Yüzyılı vizyonuna işaret ederek, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Durmak yok yola devam" sözünü hatırlatan Yanık, durmayıp koşacaklarını, gelecekte gençlere, çocuklara daha iyi bir dünya, Türkiye ve Osmaniye bırakmak için gayret göstereceklerini söyledi.'4 sıfırı Osmaniye'den çıkaracağız'Teşkilat yapısını bir saate benzettiğini dile getiren Yanık, şu ifadeleri kullandı:Yanık, 2 yıl bakanlık görevi yaptığını ve 85 milyona hizmet ettiğini, bundan sonra da Osmaniye milletvekili olarak kapısının her zaman açık olacağını ve hizmeti sürdüreceğini sözlerine ekledi.Konuşmanın ardından adaylarla fotoğraf çektirildi. Ardından milletvekili adayları ve partililer iftar yaptı.
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0d/1069649411_0:0:2460:1846_1920x0_80_0_0_aca2971f7601a698cd14375dbdecc2db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
derya yanık, osmaniye, cumhur ittifakı
derya yanık, osmaniye, cumhur ittifakı

Bakan Yanık: Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz

21:44 13.04.2023
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Osmaniye'de Cumhur İttifakı olarak birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah'ın izniyle hem 4 sıfır alacağız hem de Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı tarafından Royal Park Tesisleri'nde gerçekleştirilen aday tanıtım ve iftar programına katıldı.
Partililer tarafından karşılanan Yanık, programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin varlık sebebinin ve kuruluş gerekçesinin milletin iradesini milletin yönetimine dönüştürmek olduğunu söyledi.
Bir hizmet kadrosu olduklarını ve bayrak yarışını çok iyi bildiklerini aktaran Yanık, şöyle konuştu:
"Beraberliğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. 20 yıldır değişik zamanlarda teşkilatın değişik bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımızın ihtiyaç olduğunda bir araya gelmesinin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu birlik ve beraberliği kaybetmediğimiz sürece, Osmaniye'de Cumhur İttifakı olarak birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah'ın izniyle hem 4 sıfır alacağız hem de Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz. Diyor ya Cumhurbaşkanı'mız, 'Osmaniye'den Cumhur İttifakı olarak çok farklı bir ses bekliyoruz.' diye, biz Allah'ın izniyle o sesi buradan vereceğiz. Öncelikle buna inanmamız, bunun için gayret göstermemiz yeterli. Bu inanç, bu salonda, bu salonun içinde olmayan bütün teşkilat mensuplarımızda var. Bizlerde var ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz."
Osmaniye'nin şehitler diyarı olduğunu ifade eden Yanık, Osmaniye'de çalışıp milleti daha ileriye götürmek için çabalarını ortaya koyacaklarını belirtti.

'Cumhuriyeti Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak zamanı gelmiştir'

Yanık, Türkiye Yüzyılı vizyonuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız yaklaşık 10-15 yıldır 2023, 2053, 2071'i işaret ediyor. Bu tarihlerin hiçbirisi tesadüf değil, biliyorsunuz. Bu tarihlerin her birisi bizim tarihimizdeki dönüm noktalarının belli periyotlarıdır. 2023, Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümü. Artık kuruluştan olgunluk çağına geçen cumhuriyeti Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak zamanı gelmiştir. Merhametiyle, insanlığıyla, paylaşımıyla, adaleti, hakkı hakim kılmasıyla Türkiye'nin, Anadolu topraklarının, Müslüman milletin dünyaya söyleyecek bir sözü var. Bu sözü bu topraklardan yükselteceğiz. Bu sözü en güçlü bir biçimde yükseltecek yerlerden birisi Osmaniye'dir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Durmak yok yola devam" sözünü hatırlatan Yanık, durmayıp koşacaklarını, gelecekte gençlere, çocuklara daha iyi bir dünya, Türkiye ve Osmaniye bırakmak için gayret göstereceklerini söyledi.

'4 sıfırı Osmaniye'den çıkaracağız'

Teşkilat yapısını bir saate benzettiğini dile getiren Yanık, şu ifadeleri kullandı:
"Bir saat ne kadar kıymetli olursa olsun, ne kadar değerli taşlardan yapılmış olursa olsun o küçücük, incecik yelkovan olmadığı zaman vakti göstermez. Vakti göstermeyen saatin de hiçbir anlamı yoktur. İşte biz teşkilat mensupları bir saatiz. Her birimizin durduğu yerde bir değeri, kıymeti var. Herkes görevini icra ederse bir bütünlük halinde vakti göstereceğiz. O zaman hepimiz küçük büyük demeden, öncesi, sonrası demeden, tam bir kardeşlik şuuruyla üzerimize düşeni yapacağız ve Cumhur İttifakı olarak Allah nasip ederse 4 sıfırı Osmaniye'den çıkaracağız. Hem de en yüksek oy oranıyla hem de bugüne kadar aldıklarımızın çok üzerinde bir oy oranıyla Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'mızın diğer paydaşlarına Osmaniye'den bu güzel hediyeyi inşallah hediye etmiş olacağız. Ben buna inanıyorum. Ben size güveniyorum. Memleketime, toprağıma güveniyorum. Toprağımın insanına güveniyorum. Gece gündüz demeden, sabah akşam demeden, kapı kapı, köy köy, mahalle mahalle çalışacağız."
Yanık, 2 yıl bakanlık görevi yaptığını ve 85 milyona hizmet ettiğini, bundan sonra da Osmaniye milletvekili olarak kapısının her zaman açık olacağını ve hizmeti sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından adaylarla fotoğraf çektirildi. Ardından milletvekili adayları ve partililer iftar yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала