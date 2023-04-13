https://sputniknews.com.tr/20230413/bakan-yanik-osmaniyeden-cumhur-ittifakinin-baskenti-olarak-turkiyeye-bir-ses-verecegiz-1069648654.html

Bakan Yanık: Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz

Bakan Yanık: Osmaniye'den Cumhur İttifakı'nın başkenti olarak Türkiye'ye bir ses vereceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Osmaniye'de Cumhur İttifakı olarak birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi sürdürdüğümüz sürece Allah'ın izniyle hem... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T21:44+0300

2023-04-13T21:44+0300

2023-04-13T21:44+0300

derya yanık

2023 türkiye seçimleri

osmaniye

cumhur ittifakı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı tarafından Royal Park Tesisleri'nde gerçekleştirilen aday tanıtım ve iftar programına katıldı.Partililer tarafından karşılanan Yanık, programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin varlık sebebinin ve kuruluş gerekçesinin milletin iradesini milletin yönetimine dönüştürmek olduğunu söyledi.Bir hizmet kadrosu olduklarını ve bayrak yarışını çok iyi bildiklerini aktaran Yanık, şöyle konuştu:Osmaniye'nin şehitler diyarı olduğunu ifade eden Yanık, Osmaniye'de çalışıp milleti daha ileriye götürmek için çabalarını ortaya koyacaklarını belirtti.'Cumhuriyeti Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmak zamanı gelmiştir'Yanık, Türkiye Yüzyılı vizyonuna işaret ederek, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Durmak yok yola devam" sözünü hatırlatan Yanık, durmayıp koşacaklarını, gelecekte gençlere, çocuklara daha iyi bir dünya, Türkiye ve Osmaniye bırakmak için gayret göstereceklerini söyledi.'4 sıfırı Osmaniye'den çıkaracağız'Teşkilat yapısını bir saate benzettiğini dile getiren Yanık, şu ifadeleri kullandı:Yanık, 2 yıl bakanlık görevi yaptığını ve 85 milyona hizmet ettiğini, bundan sonra da Osmaniye milletvekili olarak kapısının her zaman açık olacağını ve hizmeti sürdüreceğini sözlerine ekledi.Konuşmanın ardından adaylarla fotoğraf çektirildi. Ardından milletvekili adayları ve partililer iftar yaptı.

osmaniye

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derya yanık, osmaniye, cumhur ittifakı