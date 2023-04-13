https://sputniknews.com.tr/20230413/bakan-soylu-deprem-bolgesinde-enkaz-kaldirma-calismalarinin-yuzde-70i-tamamlandi-1069637924.html

Bakan Soylu: Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı

Bakan Soylu: Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı

Bakan Soylu, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını bildirdi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T17:01+0300

2023-04-13T17:01+0300

2023-04-13T17:01+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

süleyman soylu

deprem

deprem

enkaz

bina

yıkım

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065187721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e37f935031555477c1ddf2053b389ed5.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Depremden etkilenen illerimizde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toplam 56 bin 956 yıkık/acil yıkılacak binanın 39 bin 602'sinin (yüzde 70) enkazı kaldırıldı. Ramazan Bayramı'na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak. Günlük 5 bin 279 kamyon, 1994 ekskavatör, 124 su tankerinin çalıştığı bölgede 1 milyon 28 bin 704 kamyon seferi ile 11 milyon 513 bin 120 metreküp moloz taşındı."

https://sputniknews.com.tr/20230413/deprem-bolgesinde-alinan-yeni-tedbirler-resmi-gazetede-yayimlandi--1069617809.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süleyman soylu, deprem, deprem, enkaz, bina, yıkım, türkiye