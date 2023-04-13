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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230413/bakan-soylu-deprem-bolgesinde-enkaz-kaldirma-calismalarinin-yuzde-70i-tamamlandi-1069637924.html
Bakan Soylu: Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
Bakan Soylu: Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı
Bakan Soylu, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını bildirdi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T17:01+0300
2023-04-13T17:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
süleyman soylu
deprem
deprem
enkaz
bina
yıkım
türkiye
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Depremden etkilenen illerimizde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toplam 56 bin 956 yıkık/acil yıkılacak binanın 39 bin 602'sinin (yüzde 70) enkazı kaldırıldı. Ramazan Bayramı'na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak. Günlük 5 bin 279 kamyon, 1994 ekskavatör, 124 su tankerinin çalıştığı bölgede 1 milyon 28 bin 704 kamyon seferi ile 11 milyon 513 bin 120 metreküp moloz taşındı."
https://sputniknews.com.tr/20230413/deprem-bolgesinde-alinan-yeni-tedbirler-resmi-gazetede-yayimlandi--1069617809.html
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süleyman soylu, deprem, deprem, enkaz, bina, yıkım, türkiye
süleyman soylu, deprem, deprem, enkaz, bina, yıkım, türkiye

Bakan Soylu: Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'i tamamlandı

17:01 13.04.2023
© İHA / ATİLLA İDİZ - YILMAZ SÖNMEZ-Süleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© İHA / ATİLLA İDİZ - YILMAZ SÖNMEZ-
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Bakan Soylu, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Depremden etkilenen illerimizde enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Toplam 56 bin 956 yıkık/acil yıkılacak binanın 39 bin 602'sinin (yüzde 70) enkazı kaldırıldı. Ramazan Bayramı'na kadar yıkık/acil yıkılacak binaların enkazı büyük oranda tamamlanmış olacak.
Günlük 5 bin 279 kamyon, 1994 ekskavatör, 124 su tankerinin çalıştığı bölgede 1 milyon 28 bin 704 kamyon seferi ile 11 milyon 513 bin 120 metreküp moloz taşındı."
Enkaza dönen Hatay'da adeta meydanlar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Deprem bölgesinde alınan yeni tedbirler Resmi Gazete'de yayımlandı
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