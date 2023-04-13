https://sputniknews.com.tr/20230413/bakan-kirisci-depremin-bilancosu-104-milyar-dolar-1069610337.html

Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar

Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin bilançosunu açıkladı. Bakan Kirişci, ''Yaklaşık 104 milyar dolarlık bir... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T08:10+0300

2023-04-13T08:10+0300

2023-04-13T08:10+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

tarım ve orman bakanlığı

vahit kirişci

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta katıldığı iftar programının ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 21 yıldır hizmet verdiğini ifade eden Kirişçi, "Bu ülkede bu şehirde daha müreffeh bir kitlenin bir vatandaş grubumuzun yaşamasını sağlamak bizim temel hedefimiz olacak" dedi.6 Şubat'taki depremlerin mukayese edilemeyeceğini söyleyen Kirişçi, "Marmara depremi ile mukayese ettiğimizde, asla mukayese edilemeyecek bir deprem olduğunu, 'Asrın' da ifadesi belki yeterli değil, tüm zamanların en şiddetli, en ağır sonuçları olan depremi olarak da artık kayıtlara girmiş durumda. Biz elbette böyle bir depremle birlikte şu anda yaklaşık 104 milyar dolarlık bir bilançosu var. Bu da bugünkü kur üzerinden hesap edecek olursanız 2 trilyon lira gibi bir meblağ beraberinde getiriyor" diye konuştu.Açıklamasında muhalefete yüklenen Bakan Kirişçi, "Kendilerine milletimizin sandıkta emanet etmiş olduğu yerel yönetimler de bile attıkları doğru dürüst bir adım yokken bunların ülke ekonomisine böylesine yükü olan bir süreçte bu süreci layıkıyla yönetebileceklerine kimsenin ihtimal vermediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu bu şekilde ifade ettikten sonra, biz elbette Türkiye yüzyılına Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne bir yüzyılı geride bıraktık. Önümüzde bir yüzyıl daha var. Ama bu yüzyıl dünyanın da Türkiye'ye muhtaç olduğu ihtiyaç duyduğu vazgeçilmez ülke olarak gördüğü bir ülkenin içinde ana oyuncu olarak bulunacağı bir yüzyıldan bahsediyoruz. Türkiye yüzyılında mutlaka çok daha güçlü, çok daha dinamik, çok daha dünyaya umut saçan bir ülke olma mecburiyetimiz var" ifadelerini kullandı.

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türkiye, deprem, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişci