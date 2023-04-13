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Bakan Dönmez: Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervini Eskişehir’de keşfettik
Bakan Dönmez: Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervini Eskişehir’de keşfettik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de çok önemli enerji projeleri yürüttüklerini, dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T11:43+0300
2023-04-13T11:43+0300
türkiye
fatih dönmez
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
eskişehir
toprak
element
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Bakan Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özellikle Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın birlikte kutlanacağını anımsatan Dönmez, şöyle konuştu:"Ondan sonra inşallah 14 Mayıs'ta bir bayram daha kutlayacağız. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, aday tanıtım programında ve seçim beyannamesinde, milletimize bugüne kadar yaptıklarımızın yanı sıra yapacaklarımızla ilgili, projelerimizle ilgili çok geniş detaylı bilgiler verdi. İnşallah bizler de Eskişehir olarak vadedilen bu projelerin birer örneğini, birer yansımasını Eskişehir'de göreceğiz. Bunun mücadelesini yapacağız. Eskişehir'in isteklerini, taleplerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını, hepsini biliyoruz. Büyük oranda sorunları çözülmüş bir kentimiz var, hamdolsun ama değişen, gelişen şartlara göre ihtiyaçlarımız da değişiyor ve artıyor. İşte o değişen ve gelişen şartlardan kaynaklı doğan talepleri de dikkate alacağız."Dönmez, Eskişehir'in, İç Anadolu'nun büyüyen, gelişen ve yıldızı parlayan kentlerinden olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Hem sanayisiyle, hem hizmet sektörüyle, özellikle eğitim alanında çok saygın üniversiteleriyle, yine tarımsal faaliyetlerine baktığımızda kültürel etkinlikleriyle dolu dolu bir kentte yaşıyoruz. Eskişehir'in güçlü yanları, zayıf yanlarından oldukça fazla. Eskişehir'in fırsatları Eskişehir'in tehditlerinden oldukça fazla. O zaman demek ki bu güçlü yanlarımızı, akıllı, mantıklı kullandığımızda Eskişehir'e biz lig atlatacağız. Eskişehir bugüne kadar daha çok ulusal çapta markalar çıkaran kentimizdi, bugünden sonra küresel ölçekte marka yaratan marka şehirlerimizden birisi olacak."'Çalmadık kapı bırakmayacağız'Bu kampanya döneminde kapı kapı dolaşacaklarını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:"Çalmadık kapı bırakmayacağız. Gönüllere dokunacağız. Burası Yunus Emre'nin diyarı, onun diliyle konuşacağız. Eskişehir'e hizmet eden kim varsa onunla temasa geçeceğiz. Odalarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, işçi, işveren temsilcileriyle, bu kente katkı sağlayan herkesle temasa geçeceğiz. Onların istek, talep ve önerilerini alacağız. Göreceksiniz siz de Eskişehir'i özellikle 14 Mayıs'tan sonra benim bahsettiğim gibi küresel ölçekte bir marka şehir yapmak için ne gerekiyorsa bunun bütün verilerini, bilgilerini toplayacağız. Zaten arkadaşlarımızla daha ilk andan itibaren bu çalışmayı başlattık."Dönmez, yürütecekleri projelerin, kaynağı olan projeler olacağını belirterek, "Daldaki kuşu vadetmeyeceğiz. Olabilecek, gerçekleşebilecek ne varsa bunlar için de gereğini yapacağız. Daha dün Ulaştırma Bakanımızla, Tarım Bakanımızla görüştüm. Strateji Bütçe Başkanımızla görüştük. Eskişehir'e dönük devam eden veya planlama aşamasında olan projelerimizle alakalı olarak. Onlar da her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler" değerlendirmesinde bulundu.'Burada sadece ham madde üretimi yapmayacağız'Eskişehir'de çok önemli enerji projeleri yürüttüklerini, dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini bu topraklarda keşfettiklerini belirten Dönmez, "Burada sadece ham madde üretimi yapmayacağız. Yıllık 570 bin ton nadir toprak elementi işleyecek bir tesisi de Eskişehir'imize kazandıracağız inşallah" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230413/icisleri-bakanligindan-valiliklere-secim-tedbirleri-genelgesi-1069613410.html
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fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, eskişehir, toprak, element
fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, eskişehir, toprak, element

Bakan Dönmez: Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervini Eskişehir’de keşfettik

11:43 13.04.2023
© DHAFatih Dönmez
Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© DHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de çok önemli enerji projeleri yürüttüklerini, dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervini burada keşfettiklerini belirtti.
Bakan Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özellikle Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın birlikte kutlanacağını anımsatan Dönmez, şöyle konuştu:
"Ondan sonra inşallah 14 Mayıs'ta bir bayram daha kutlayacağız. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, aday tanıtım programında ve seçim beyannamesinde, milletimize bugüne kadar yaptıklarımızın yanı sıra yapacaklarımızla ilgili, projelerimizle ilgili çok geniş detaylı bilgiler verdi. İnşallah bizler de Eskişehir olarak vadedilen bu projelerin birer örneğini, birer yansımasını Eskişehir'de göreceğiz. Bunun mücadelesini yapacağız. Eskişehir'in isteklerini, taleplerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını, hepsini biliyoruz. Büyük oranda sorunları çözülmüş bir kentimiz var, hamdolsun ama değişen, gelişen şartlara göre ihtiyaçlarımız da değişiyor ve artıyor. İşte o değişen ve gelişen şartlardan kaynaklı doğan talepleri de dikkate alacağız."
Dönmez, Eskişehir'in, İç Anadolu'nun büyüyen, gelişen ve yıldızı parlayan kentlerinden olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Hem sanayisiyle, hem hizmet sektörüyle, özellikle eğitim alanında çok saygın üniversiteleriyle, yine tarımsal faaliyetlerine baktığımızda kültürel etkinlikleriyle dolu dolu bir kentte yaşıyoruz. Eskişehir'in güçlü yanları, zayıf yanlarından oldukça fazla. Eskişehir'in fırsatları Eskişehir'in tehditlerinden oldukça fazla. O zaman demek ki bu güçlü yanlarımızı, akıllı, mantıklı kullandığımızda Eskişehir'e biz lig atlatacağız. Eskişehir bugüne kadar daha çok ulusal çapta markalar çıkaran kentimizdi, bugünden sonra küresel ölçekte marka yaratan marka şehirlerimizden birisi olacak."

'Çalmadık kapı bırakmayacağız'

Bu kampanya döneminde kapı kapı dolaşacaklarını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:
"Çalmadık kapı bırakmayacağız. Gönüllere dokunacağız. Burası Yunus Emre'nin diyarı, onun diliyle konuşacağız. Eskişehir'e hizmet eden kim varsa onunla temasa geçeceğiz. Odalarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, işçi, işveren temsilcileriyle, bu kente katkı sağlayan herkesle temasa geçeceğiz. Onların istek, talep ve önerilerini alacağız. Göreceksiniz siz de Eskişehir'i özellikle 14 Mayıs'tan sonra benim bahsettiğim gibi küresel ölçekte bir marka şehir yapmak için ne gerekiyorsa bunun bütün verilerini, bilgilerini toplayacağız. Zaten arkadaşlarımızla daha ilk andan itibaren bu çalışmayı başlattık."
Dönmez, yürütecekleri projelerin, kaynağı olan projeler olacağını belirterek, "Daldaki kuşu vadetmeyeceğiz. Olabilecek, gerçekleşebilecek ne varsa bunlar için de gereğini yapacağız. Daha dün Ulaştırma Bakanımızla, Tarım Bakanımızla görüştüm. Strateji Bütçe Başkanımızla görüştük. Eskişehir'e dönük devam eden veya planlama aşamasında olan projelerimizle alakalı olarak. Onlar da her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler" değerlendirmesinde bulundu.

'Burada sadece ham madde üretimi yapmayacağız'

Eskişehir'de çok önemli enerji projeleri yürüttüklerini, dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini bu topraklarda keşfettiklerini belirten Dönmez, "Burada sadece ham madde üretimi yapmayacağız. Yıllık 570 bin ton nadir toprak elementi işleyecek bir tesisi de Eskişehir'imize kazandıracağız inşallah" diye konuştu.
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