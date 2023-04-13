'Avrupa Komisyonu, dondurulan Rus varlıklarının çatışma sonrası iade edilmesi gerekeceği görüşünde'

Dondurulan Rus varlıkları konusunda AB ülkeleriyle yapılacak müzakerelere temel teşkil edecek Avrupa Komisyonu belgesine ulaşan Die Welt, Avrupa Komisyonu'nun konuya nasıl yaklaştığını okurlarıyla paylaştı.



Habere göre Avrupa Komisyonu yetkilileri, Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna çatışması sonrası iade edilmesi gerekeceği sonucuna vardı.



Yetkililer, söz konusu varlıkları Ukrayna'nın lehine olacak şekilde kullanma yolları ararken Rusya Merkez Bankası'na ait dondurulan varlıkların Avrupa'daki devlet tahvillerine yatırılabileceği ve böylece yılda yüzde 2.6'lık kazanç sağlanabileceği üzerinde duruluyor.



Die Welt, bu 'en uç önlemin', özellikle Rusya'nın uluslararası hukuka yönelik 'ağır ihlalleri' göz önüne alındığında yasal olarak uygulanabilir olabileceğinin düşünüldüğünü aktardı.



Varlıkları yitirme riskinin düşük olduğunu ancak böyle bir senaryonun dışlanmadığını anlatan gazete, en kötü senaryoda 4 milyar euro tutarında bir zarar oluşabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.



Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar euro tutarındaki altın ve döviz rezervinin dondurulduğu tahmin ediliyor. Rus oligarkların ise 19 milyar euroluk mal varlıklarına el koyulduğu belirtiliyor.