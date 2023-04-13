https://sputniknews.com.tr/20230413/altinin-kilogrami-1-milyon-302-bin-liraya-yukseldi-1069638377.html
Altının kilogramı 1 milyon 302 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 302 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 302 bin liraya yükseldi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T17:09+0300
2023-04-13T17:09+0300
2023-04-13T17:09+0300
ekonomi
altın
kilogram
artış
borsa
borsa istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068566624_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ab67d2638e5187c0a28a715c2a430c1.jpg
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 245 bin 580 lira, en yüksek 1 milyon 304 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 302 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 41 milyon 683 bin 495,20 lira, işlem miktarı ise 2.405,09 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 49 milyon 233 bin 902,33 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
https://sputniknews.com.tr/20230413/merkez-bankasi-rezervleri-1211-milyar-dolara-geriledi-1069629883.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068566624_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4c499f3a81513ebd0f42a0cce94b720c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
altın, kilogram, artış, borsa, borsa istanbul
altın, kilogram, artış, borsa, borsa istanbul
Altının kilogramı 1 milyon 302 bin liraya yükseldi
Abone ol
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 302 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 245 bin 580 lira, en yüksek 1 milyon 304 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 302 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 41 milyon 683 bin 495,20 lira, işlem miktarı ise 2.405,09 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 49 milyon 233 bin 902,33 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler
STANDART TL/KG
DOLAR/ONS
Önceki Kapanış
1.295.000,00
2.034,00
En Düşük
1.245.580,00
2.015,00
En Yüksek
1.304.900,00
2.057,10
Kapanış
1.302.000,00
2.056,60
Ağırlıklı Ortalama
1.280.478,25
2.035,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)
3.041.683.495,20
Toplam İşlem Miktarı (Kg)
2.405,09
Toplam İşlem Adedi
85