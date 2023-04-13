https://sputniknews.com.tr/20230413/adiyamanda-deprem-1069636677.html
Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T16:40+0300
2023-04-13T16:40+0300
2023-04-13T17:19+0300
türkiye
deprem
adıyaman
afad
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Adıyaman'da saat 16.26'da, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20230413/deprem-bolgesinde-alinan-yeni-tedbirler-resmi-gazetede-yayimlandi--1069617809.html
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deprem, adıyaman, afad
Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem
16:40 13.04.2023 (güncellendi: 17:19 13.04.2023) Abone ol
Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Adıyaman'da saat 16.26'da, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.