https://sputniknews.com.tr/20230413/adiyamanda-deprem-1069636677.html

Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T16:40+0300

2023-04-13T16:40+0300

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türkiye

deprem

adıyaman

afad

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Adıyaman'da saat 16.26'da, 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230413/deprem-bolgesinde-alinan-yeni-tedbirler-resmi-gazetede-yayimlandi--1069617809.html

türkiye

adıyaman

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