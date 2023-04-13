https://sputniknews.com.tr/20230413/abden-rus-guvenlik-sirketi-vagnere-yaptirim-1069652153.html

AB'den Rus güvenlik şirketi Vagner'e yaptırım

AB'den Rus güvenlik şirketi Vagner'e yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Rus güvenlik şirketi Vagner Grubu ile Rus medya kuruluşu RIA FAN'ı yaptırım listesine dahil etti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T22:54+0300

2023-04-13T22:54+0300

2023-04-13T22:54+0300

ukrayna krizi

rusya

vagner özel askeri şirketi

avrupa birliği

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066239824_0:103:3123:1860_1920x0_80_0_0_eab912e20abd673aeaa81d4e4b0efade.jpg

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Vagner Grubu ve RIA FAN'ın Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.Açıklamada, AB'nin 25 Şubat'ta Vagner Grubu ile bağlantılı 11 kişi ve 7 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığı hatırlatıldı.AB Konseyi'nin son kararıyla AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi sayısı 1473, kuruluş sayısı 207 oldu.AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve listedekilere fon yasağını kapsıyor.

rusya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vagner özel askeri şirketi, avrupa birliği, yaptırım