https://sputniknews.com.tr/20230413/abden-rus-guvenlik-sirketi-vagnere-yaptirim-1069652153.html
AB'den Rus güvenlik şirketi Vagner'e yaptırım
AB'den Rus güvenlik şirketi Vagner'e yaptırım
Avrupa Birliği (AB), Rus güvenlik şirketi Vagner Grubu ile Rus medya kuruluşu RIA FAN'ı yaptırım listesine dahil etti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T22:54+0300
2023-04-13T22:54+0300
2023-04-13T22:54+0300
ukrayna krizi
rusya
vagner özel askeri şirketi
avrupa birliği
yaptırım
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AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Vagner Grubu ve RIA FAN'ın Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.Açıklamada, AB'nin 25 Şubat'ta Vagner Grubu ile bağlantılı 11 kişi ve 7 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığı hatırlatıldı.AB Konseyi'nin son kararıyla AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi sayısı 1473, kuruluş sayısı 207 oldu.AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve listedekilere fon yasağını kapsıyor.
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rusya, vagner özel askeri şirketi, avrupa birliği, yaptırım
rusya, vagner özel askeri şirketi, avrupa birliği, yaptırım
AB'den Rus güvenlik şirketi Vagner'e yaptırım
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Avrupa Birliği (AB), Rus güvenlik şirketi Vagner Grubu ile Rus medya kuruluşu RIA FAN'ı yaptırım listesine dahil etti.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Vagner Grubu ve RIA FAN'ın Ukrayna'daki özel askeri operasyon nedeniyle yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
Açıklamada, AB'nin 25 Şubat'ta Vagner Grubu ile bağlantılı 11 kişi ve 7 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldığı hatırlatıldı.
AB Konseyi'nin son kararıyla AB'nin Ukrayna dolayısıyla Rusya'ya uyguladığı yaptırım listesindeki kişi sayısı 1473, kuruluş sayısı 207 oldu.
AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması ve listedekilere fon yasağını kapsıyor.