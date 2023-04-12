https://sputniknews.com.tr/20230412/zerin-kilincin-supheli-olumu-savci-iddianamesinde-eski-sevgilinin-iddialarini-curuttu-1069553984.html

Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümü: Savcı iddianamesinde eski sevgilinin iddialarını çürüttü

Zerin Kılınç'ın şüpheli ölümü: Savcı iddianamesinde eski sevgilinin iddialarını çürüttü

Eskişehir’de oturduğu evin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç’ın baş şüpheli olan sevgilisi Yılmaz Sazak, Kılınç'ın kendini pencereden... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T09:55+0300

2023-04-12T09:55+0300

2023-04-12T09:56+0300

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kadın cinayetleri

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Eskişehir’de bir çocuk annesi Zerin Kılınç, 20 Haziran 2022’de, sevgilisi Yılmaz Sazak ile birlikte yaşadığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Kılınç'ın şüpheli ölümünün üzerinden 7 ay geçtikten sonra Yılmaz Sazak tutuklanmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı sürdürdüğü soruşturmayı tamamlayarak, Sazak hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘kadına karşı tehdit’ suçundan da 2 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre şüpheli Sazak evde bulunan kan lekeleri için “yerde bulunan kanlı ıslak mendilin Zerin’in gündüz burnunun kanaması sebebiyle kullandığı mendil olduğu, yataktaki ve kapıdaki kan lekelerinin bundan kaynaklı olduğu, burnu kanadığı esnada duvara sürmüş olabileceği, ayrıca ayağına kırık kül tablası parçalarının batması sebebiyle kanadığı, yerdeki kan lekelerinin de bundan kaynaklı olduğu” yönünde savunma yaptı. Ancak iddianamede şüphelinin ilk ifadesinde cam kırıklarını temizlediğini beyan etmesine rağmen ikinci ifadesinde cam kırıkları temizlenmediği için Zerin’in ayağına battığını belirttiğine dikkat çekildi. Şüpheli Sazak’ın evdeki kan lekelerine ilişkin savunmasına karşılık iddianamede, “yerdeki kan lekelerinin damlacıklar şeklinde olduğu, dolayısıyla ayağına batması neticesinde oluşabilecek dağınık şekilde oluşmuş kan lekeleri olmadığı” tespiti yer aldı.Düşme şekli farklıSazak’ın savunmasında Zerin’in bacağını dışarı çekip kendisini boşluğa bıraktığına ilişkin ifadesine dair olarak da iddianamede “maktulün sırtüstü yere sert bir şekilde düştüğü, ayrıca maktulün düşerken tabelaya da çarptığı dikkate alındığında, kendi isteğiyle kontrollü bir şekilde atlama olayının gerçekleşmediği, şüphelinin anlatımıyla olayın gerçekleşme şeklinin örtüşmediği” belirtildi.Sazak savunmasında, evde bulunan süpürge sapına ilişkin olarak “Zerin’e hadi dışarı çıkalım dediğini, yataktan kalktığını, odadan çıkarken ayağına cam battığını, kendisinin buna gülmesi üzerine süpürge sapını kendisine fırlattığını, kendisinin de Zerin’e gülerek fırlattığını” anlatmıştı. Ancak iddianamede süpürge sapına ilişkin olarak “olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışmanın çıktığı, şüphelinin maktulü darp ettiği, süpürge sapıyla maktule vurduğu, süpürge sapının kırıldığı, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu” iddia edildi.Zerin Kılınç, 20 Haziran 2022 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Evdeki kan lekeleri, kül tablası kırıkları ve arbede görüntüsünü veren birçok bulgu bulunmasına rağmen şüpheli Yılmaz Sazak, hakkında adli kontrol kararı bile verilmeden serbest bırakıldı. Ancak şüpheli ölümün kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından, yaklaşık 7 ay sonra Sazak tutuklandı. İddianamede, bu duruma ilişkin bir tespite yer verilmemesi de dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230112/zerin-kilincin-supheli-olumune-7-ay-sonra-tutuklama-1065676667.html

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