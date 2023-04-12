10 Nisan'da Odessa'nın faşist Alman ve Romen işgalcilerin elinden kurtuluşunun 79. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Zaharova, "Ne yazık ki, onlarca yılın ardından şehir, yeniden Nazizm'in, ama artık modern, Ukrayna menşeli Nazizm'in dehşetini yaşadı" dedi.



Zaharova, Odessa'nın Ukraynalı neo-Nazilerin baskısından kurtulacağına ve yeniden özgür olacağına, Leonid Utesov'un bir şarkısında söylediği gibi, Karadeniz kıyısında güneşli ve akasya çiçekleri açan bir şehir olacağına inandıklarını vurguladı.



27 Eylül 2022'de yapılan referandumlar sonucunda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri resmen Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.



Bu tarihi birleşmenin ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin Odessa ve Çernigov'un da özgürleştirilmesi gerektiğini söylerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, her şeyin halkın seçimine ve kararına bağlı olduğu mesajını vermişti.