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Zaharova: Rusya, Odessa'nın yeniden özgür bir kent olacağına inanıyor
Zaharova: Rusya, Odessa'nın yeniden özgür bir kent olacağına inanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Ukrayna'nın Odessa kentinin özgürleşeceğine inandığını söyledi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T16:36+0300
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10 Nisan'da Odessa'nın faşist Alman ve Romen işgalcilerin elinden kurtuluşunun 79. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Zaharova, "Ne yazık ki, onlarca yılın ardından şehir, yeniden Nazizm'in, ama artık modern, Ukrayna menşeli Nazizm'in dehşetini yaşadı" dedi.Zaharova, Odessa'nın Ukraynalı neo-Nazilerin baskısından kurtulacağına ve yeniden özgür olacağına, Leonid Utesov'un bir şarkısında söylediği gibi, Karadeniz kıyısında güneşli ve akasya çiçekleri açan bir şehir olacağına inandıklarını vurguladı.27 Eylül 2022'de yapılan referandumlar sonucunda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri resmen Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.Bu tarihi birleşmenin ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin Odessa ve Çernigov'un da özgürleştirilmesi gerektiğini söylerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, her şeyin halkın seçimine ve kararına bağlı olduğu mesajını vermişti.
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mariya zaharova, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, odessa
mariya zaharova, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, odessa

Zaharova: Rusya, Odessa'nın yeniden özgür bir kent olacağına inanıyor

16:36 12.04.2023
© AFP 2023 / ALEXEY KRAVTSOV / The Ukrainian Navy Hetman Sahaidachnyi frigate (R) and United States Navy missile destroyer Donald Cook (DDG-75) are moored near one another during the international drill Sea Breeze-2015 which officially begins in southern Ukrainian city of Odessa, on September 1, 2015.
The Ukrainian Navy Hetman Sahaidachnyi frigate (R) and United States Navy missile destroyer Donald Cook (DDG-75) are moored near one another during the international drill Sea Breeze-2015 which officially begins in southern Ukrainian city of Odessa, on September 1, 2015. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / ALEXEY KRAVTSOV /
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Ukrayna'nın Odessa kentinin özgürleşeceğine inandığını söyledi.
10 Nisan'da Odessa'nın faşist Alman ve Romen işgalcilerin elinden kurtuluşunun 79. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Zaharova, "Ne yazık ki, onlarca yılın ardından şehir, yeniden Nazizm'in, ama artık modern, Ukrayna menşeli Nazizm'in dehşetini yaşadı" dedi.

Zaharova, Odessa'nın Ukraynalı neo-Nazilerin baskısından kurtulacağına ve yeniden özgür olacağına, Leonid Utesov'un bir şarkısında söylediği gibi, Karadeniz kıyısında güneşli ve akasya çiçekleri açan bir şehir olacağına inandıklarını vurguladı.

27 Eylül 2022'de yapılan referandumlar sonucunda Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye bölgeleri resmen Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.

Bu tarihi birleşmenin ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin Odessa ve Çernigov'un da özgürleştirilmesi gerektiğini söylerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, her şeyin halkın seçimine ve kararına bağlı olduğu mesajını vermişti.
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