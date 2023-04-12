https://sputniknews.com.tr/20230412/yolda-yururken-patlamanin-hedefi-oldu--1069559466.html
Yolda yürürken patlamanın hedefi oldu
Yolda yürürken patlamanın hedefi oldu
Meksika’da bir kişi, yolda yürüdüğü sırada önünden geçtiği evde meydana gelen patlama ile neye uğradığını şaşırdı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T11:38+0300
2023-04-12T11:38+0300
2023-04-12T11:38+0300
dünya
patlama
meksika
kamera
video
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Meksika’nın Nezahualcoyotl şehrinde bir kişi yolda yürüdüğü sırada önünden geçtiği evde meydana gelen patlamanın hedefi oldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, patlamanın şiddeti ile adamın yere düştüğü ve bir süre sonra yeniden ayağa kalktığı görüldü.
meksika
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Yolda yürürken patlamanın hedefi oldu
Yolda yürürken patlamanın hedefi oldu
2023-04-12T11:38+0300
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patlama, meksika, kamera, video, видео
patlama, meksika, kamera, video, видео
Yolda yürürken patlamanın hedefi oldu
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Meksika’da bir kişi, yolda yürüdüğü sırada önünden geçtiği evde meydana gelen patlama ile neye uğradığını şaşırdı.
Meksika’nın Nezahualcoyotl şehrinde bir kişi yolda yürüdüğü sırada önünden geçtiği evde meydana gelen patlamanın hedefi oldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, patlamanın şiddeti ile adamın yere düştüğü ve bir süre sonra yeniden ayağa kalktığı görüldü.