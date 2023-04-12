https://sputniknews.com.tr/20230412/yavastan-sonra-imamoglundan-da-maas-almama-karari-1-yillik-geliri-depremzedelere-bagislandi-1069569579.html

Yavaş'tan sonra İmamoğlu'ndan da 'maaş almama' kararı: 1 yıllık geliri depremzedelere bağışlandı

Yavaş'tan sonra İmamoğlu'ndan da 'maaş almama' kararı: 1 yıllık geliri depremzedelere bağışlandı

Mansur Yavaş'ın seçim gezilerine başlaması nedeniyle 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağını açıklamasının ardından İmamoğlu'ndan da hamle geldi... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T13:16+0300

2023-04-12T13:16+0300

2023-04-12T13:20+0300

2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

millet ittifakı

maaş

bağış

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" açıklamasında bulundu.Bu gelişmelerin ardından Millet İttifakı’nın bir diğer Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de açıklama geldi. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, konu hakkında şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230411/kilicdaroglu-imamoglu-ve-yavastan-ortak-miting-hep-birlikte-sandiklara-sahip-cikacagiz-1069519528.html

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ekrem imamoğlu, mansur yavaş, millet ittifakı, maaş, bağış