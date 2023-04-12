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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/yavastan-sonra-imamoglundan-da-maas-almama-karari-1-yillik-geliri-depremzedelere-bagislandi-1069569579.html
Yavaş'tan sonra İmamoğlu'ndan da 'maaş almama' kararı: 1 yıllık geliri depremzedelere bağışlandı
Yavaş'tan sonra İmamoğlu'ndan da 'maaş almama' kararı: 1 yıllık geliri depremzedelere bağışlandı
Mansur Yavaş'ın seçim gezilerine başlaması nedeniyle 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağını açıklamasının ardından İmamoğlu'ndan da hamle geldi... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T13:16+0300
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2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
millet ittifakı
maaş
bağış
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" açıklamasında bulundu.Bu gelişmelerin ardından Millet İttifakı’nın bir diğer Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de açıklama geldi. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, konu hakkında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230411/kilicdaroglu-imamoglu-ve-yavastan-ortak-miting-hep-birlikte-sandiklara-sahip-cikacagiz-1069519528.html
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ekrem imamoğlu, mansur yavaş, millet ittifakı, maaş, bağış
ekrem imamoğlu, mansur yavaş, millet ittifakı, maaş, bağış

Yavaş'tan sonra İmamoğlu'ndan da 'maaş almama' kararı: 1 yıllık geliri depremzedelere bağışlandı

13:16 12.04.2023 (güncellendi: 13:20 12.04.2023)
© DHAEkrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© DHA
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Mansur Yavaş'ın seçim gezilerine başlaması nedeniyle 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağını açıklamasının ardından İmamoğlu'ndan da hamle geldi. Yapılan açıklamada, "İmamoğlu seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır" denildi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için pazartesi gününden 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım" açıklamasında bulundu.
Bu gelişmelerin ardından Millet İttifakı’nın bir diğer Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili de açıklama geldi. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, konu hakkında şunları söyledi:
"Sorular üzerine: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 12 aylık maaşını depremzedelere bağışlamıştır. Seçim sürecinde veya sonrasında kamudan herhangi bir maaş kullanımı söz konusu olmayacaktır."
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Çanakkale Buluşması'nda buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, Büyük bir oy patlaması yapacağız, hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak miting: 'Hep birlikte sandıklara sahip çıkacağız'
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