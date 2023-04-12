https://sputniknews.com.tr/20230412/yapay-zekadan-futbolun-merak-edilen-sorularina-cevaplar-1069635080.html

Yapay zekadan futbolun merak edilen sorularına cevaplar

Yapay zekadan futbolun merak edilen sorularına cevaplar

OpenAI tarafından geliştirilen ve popülerliği her geçen gün artan yapay zeka uygulaması ChatGPT, ofsayt kuralının ne zaman uygulanmaya başladığını, ilk penaltı... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T23:22+0300

2023-04-12T23:22+0300

2023-04-13T16:22+0300

veri maç

yapay zeka

chatgpt

futbol

penaltı

radyo

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Yapay zekadan futbolun merak edilen sorularına cevaplar Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında 28. Haftası geçilen Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının detaylı analizleri yapılıyor.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Ayan, Ata Arslan ve Çağlar Öner’in hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında ChatGPT bu defa futbol için kullanıldı ve sorulara şu yanıtları verdi:Soru: Ofsayt kuralı ilk ne zaman uygulandı?Cevap: Ofsayt kuralının futbolda ilk kez ne zaman uygulandığı konusunda kesin bir tarih yoktur, ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru ofsayt kuralının uygulandığına dair belirtiler vardır. Kural, 1863 yılında İngiliz Futbol Birliği (FA) tarafından resmi olarak kabul edildi.O dönemde ofsayt kuralı, bir oyuncunun topa sahip olan takım arkadaşı tarafından topa müdahale edilmeden önce rakip takımın en az 3 oyuncusundan daha önde olması durumunda uygulanıyordu. Bu kural zamanla değişti ve günümüzde ofsayt kuralı, topu rakip takım tarafından atılan oyuncunun topa müdahale etmeden önce son savunma oyuncusundan daha önde olması durumunda uygulanıyor.Ofsayt kuralı, futbolda hala çok önemli bir rol oynuyor ve maçların sonucunu etkileyen bir faktör olarak kabul ediliyor.Yapay zeka: Penaltı ilk kez 1891 yılında uygulandıSoru: İlk penaltı vuruşu ne zaman uygulandı?Cevap: Penaltı vuruşu, futbolda ilk kez 1891 yılında uygulandı. Daha öncesinde, bir oyuncunun rakibine ceza vermek için sadece serbest vuruş verilirdi. Ancak, bu cezaların sık sık yanlış uygulanması ve haksız avantajlar sağlaması nedeniyle, penaltı atışı kuralı geliştirildi.Penaltı atışı kuralının ilk olarak hangi ülkede veya organizasyonda kullanıldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak, kuralın İngiltere'de 1891 yılında kabul edildiği ve ilk olarak 1891-1892 sezonunda İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki bir maçta uygulandığı bilinmektedir.Penaltı atışı, oyuncunun takımının kazandığı bir ceza olarak kabul edilir ve ceza alanı içinde bir ihlal gerçekleştiğinde kullanılır. Penaltı atışı, kaleci dışında tüm oyuncuların ceza alanı dışında kalması gereken özel bir durumdur. Penaltı atışı, futbolda hala çok önemli bir kuraldır ve maçların sonucunu etkileyebilecek bir faktördür.İlk kornerin tarihi belli değilSoru: Korner kuralı ne zaman kondu?Cevap: Köşe atışı (korner), futbolun ilk kurallarından biri olarak kabul edilir ve köşe atışının ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir tarih yoktur. Ancak, köşe atışının futbol kuralları arasına ne zaman dahil edildiği konusunda bazı tahminler bulunmaktadır.Birçok kaynak, köşe atışının futbolun ilk kurallarının kabul edildiği 1863 yılından önce var olduğunu düşünmektedir. Ancak, köşe atışının nasıl kullanıldığına ve ne zaman resmi olarak kabul edildiğine dair kayıtlar mevcut değildir.Bazı kaynaklar, köşe atışının İngiliz Futbol Birliği (FA) tarafından 1869 yılında resmi olarak kabul edildiğini öne sürmektedir. Diğer kaynaklar ise, köşe atışının 1872 yılında FA Kupası'nda kullanılmaya başlandığını belirtmektedir.Köşe atışı, bugün futbolun vazgeçilmez kurallarından biridir ve hala çok önemli bir oyuncu ve takım stratejisi olarak kabul edilir.

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2023

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