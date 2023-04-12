https://sputniknews.com.tr/20230412/ukraynaya-en-cok-askeri-yardim-yapan-10-ulke--1069539079.html
Ukrayna'ya en çok askeri yardım yapan 10 ülke
Ukrayna'ya en çok askeri yardım yapan 10 ülke
Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatının giderek arttığı dönemde, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T10:48+0300
2023-04-12T10:48+0300
2023-04-12T10:48+0300
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Kiev rejiminin en büyük silah tedarikçisi ABD. ABD'yi İngiltere izlerken, Almanya Kiev'e silah tedarikinde üçüncü sırada bulunuyor. Ukrayna'ya en çok askeri yardım yapan 10 ülke, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, ukrayna, abd, askeri yardım, инфографика
infografik, ukrayna, abd, askeri yardım, инфографика
Ukrayna'ya en çok askeri yardım yapan 10 ülke
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Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatının giderek arttığı dönemde, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya silahların kontrolsüz yayılmasına ilişkin risklerin arttığını kaydetti.
Kiev rejiminin en büyük silah tedarikçisi ABD. ABD'yi İngiltere izlerken, Almanya Kiev'e silah tedarikinde üçüncü sırada bulunuyor.
Ukrayna'ya en çok askeri yardım yapan 10 ülke, Sputnik'in infografiğinde.