https://sputniknews.com.tr/20230412/ukraynaya-en-cok-askeri-yardim-yapan-10-ulke--1069539079.html

Ukrayna'ya en çok askeri yardım yapan 10 ülke

Ukrayna'ya en çok askeri yardım yapan 10 ülke

Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı silah sevkiyatının giderek arttığı dönemde, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T10:48+0300

2023-04-12T10:48+0300

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Kiev rejiminin en büyük silah tedarikçisi ABD. ABD'yi İngiltere izlerken, Almanya Kiev'e silah tedarikinde üçüncü sırada bulunuyor. Ukrayna'ya en çok askeri yardım yapan 10 ülke, Sputnik'in infografiğinde.

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