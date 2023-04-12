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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
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Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Ev sahibi maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde etti.Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica, sahasında Inter'i konuk etti. Konuk ekip maçı 2-0 kazanarak avantaj elde etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçları Real Madrid-Chelsea ve Milan-Napoli karşılaşmalarıyla sürecek.Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) / TSİ 22:00Milan (İtalya) - Napoli (İtalya) / TSİ 22:00
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başladı

09:31 12.04.2023 (güncellendi: 09:42 12.04.2023)
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Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© DHA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başladı.
Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.
Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
11 Nisan Salı
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Ev sahibi maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde etti.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica, sahasında Inter'i konuk etti. Konuk ekip maçı 2-0 kazanarak avantaj elde etti.
Şampiyonlar Ligi’ne 22 yaşındaki yıldız Haaland damga vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
VERİ MAÇ
Şampiyonlar Ligi’ne 22 yaşındaki yıldız Haaland damga vurdu
15 Mart, 16:06
12 Nisan Çarşamba:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçları Real Madrid-Chelsea ve Milan-Napoli karşılaşmalarıyla sürecek.
Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) / TSİ 22:00
Milan (İtalya) - Napoli (İtalya) / TSİ 22:00
Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
SPOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi
17 Mart, 14:33
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