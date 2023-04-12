https://sputniknews.com.tr/20230412/uefa-sampiyonlar-liginde-ceyrek-finaller-basliyor-1069553318.html

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T09:31+0300

2023-04-12T09:31+0300

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Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City, sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Ev sahibi maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde etti.Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica, sahasında Inter'i konuk etti. Konuk ekip maçı 2-0 kazanarak avantaj elde etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk maçları Real Madrid-Chelsea ve Milan-Napoli karşılaşmalarıyla sürecek.Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) / TSİ 22:00Milan (İtalya) - Napoli (İtalya) / TSİ 22:00

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