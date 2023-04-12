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Türkiye'de genel seçimlere katılan seçmen sayısı 2011 yılından beri artış gösteriyor
Türkiye'de genel seçimlere katılan seçmen sayısı 2011 yılından beri artış gösteriyor
Seçimlere katılım oranı son 20 yılda artış gösterdi. 12 Haziran 2011 yılındaki 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin gerçekleştiği tarihten günümüze kadar... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T17:52+0300
2023-04-12T17:52+0300
türkiye
genel seçim
seçmen
oy
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
recep tayyip erdoğan
milletvekili
katılım
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Son 20 yılda Türkiye'de seçimlere katılım oranı yükseldi.12 Haziran 2011 yılında 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin gerçekleştiği tarihten itibaren günümüze kadar olan tüm seçimlerde seçmenlerin katılımında artış yaşandı. 2011'deki seçimlerde 50 milyon 237 bin 343 seçmen ve 43 milyon 785 bin 665 geçerli oy ile yüzde 83.16'lık bir katılım gerçekleşti.24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden Haziran 2015, Kasım 2015 ve son olarak 24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerine kadar seçmenlerde sandığa katılımın yükseldiği dikkat çekiyor.En yüksek katılım 1987'deTürkiye'de gerçekleşen genel seçimlere şu ana kadar en yüksek katılım yüzde 93.38 ile 1987 yılında gerçekleşti.1987'de 26 milyon 376 bin 926 kayıtlı seçmenden 24 milyon 603 bin 541'i oy kullandı.En yüksek katılımın gerçekleştiği seçim öncesi 17 Mayıs 1987’de Anayasa’da yapılan değişiklikle seçmen yaşı 20’ye indirilip, milletvekili sayısı 400'den 450’ye çıkarılmış ve 12 Eylül 1980 öncesindeki bazı siyasetçilere yasak getiren geçici 4. madde halkoyuna sunularak kaldırılmıştı. O yıl Anavatan Partisi, yürürlüğe giren yeni seçim sistemi sayesinde, milletvekili sayısını 292’ye yükselterek tek başına iktidar olmuştu. 2018'de seçime katılım oranı yüzde 86En son gerçekleşen 24 Haziran 2018 genel seçimlerine katılım oranı yüzde 86.24'tü.Toplam, 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 698'i oy kullanmıştı.24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı seçildi ve Cumhur İttifakı da TBMM'de çoğunluğu elde etti.
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türkiyede seçimler,seçimlere katılım oranı,2018'de kaç kişi oy kullandı,2018 seçimlerine katılım oranı,türkiyede kaç kişi oy kullanıyor,oy kullanım oranları,türkiye seçim oy kullanma oranı,türkiye seçmen,türkiye seçmen sayısı,türkiye seçmen sayısı 2023,seçmen sayısı azalıyor mu,sandığa katılım
türkiyede seçimler,seçimlere katılım oranı,2018'de kaç kişi oy kullandı,2018 seçimlerine katılım oranı,türkiyede kaç kişi oy kullanıyor,oy kullanım oranları,türkiye seçim oy kullanma oranı,türkiye seçmen,türkiye seçmen sayısı,türkiye seçmen sayısı 2023,seçmen sayısı azalıyor mu,sandığa katılım

Türkiye'de genel seçimlere katılan seçmen sayısı 2011 yılından beri artış gösteriyor

17:52 12.04.2023
Türkiye'de genel seçimlere katılan seçmen sayısı 2011 yılından beri artış gösteriyor
Türkiye'de genel seçimlere katılan seçmen sayısı 2011 yılından beri artış gösteriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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Seçimlere katılım oranı son 20 yılda artış gösterdi. 12 Haziran 2011 yılındaki 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin gerçekleştiği tarihten günümüze kadar olan tüm seçimlerde seçmenlerin katılımında yükseliş yaşandı.
Son 20 yılda Türkiye'de seçimlere katılım oranı yükseldi.
12 Haziran 2011 yılında 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin gerçekleştiği tarihten itibaren günümüze kadar olan tüm seçimlerde seçmenlerin katılımında artış yaşandı.

2011'deki seçimlerde 50 milyon 237 bin 343 seçmen ve 43 milyon 785 bin 665 geçerli oy ile yüzde 83.16'lık bir katılım gerçekleşti.

24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden Haziran 2015, Kasım 2015 ve son olarak 24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerine kadar seçmenlerde sandığa katılımın yükseldiği dikkat çekiyor.

En yüksek katılım 1987'de

Türkiye'de gerçekleşen genel seçimlere şu ana kadar en yüksek katılım yüzde 93.38 ile 1987 yılında gerçekleşti.

1987'de 26 milyon 376 bin 926 kayıtlı seçmenden 24 milyon 603 bin 541'i oy kullandı.

En yüksek katılımın gerçekleştiği seçim öncesi 17 Mayıs 1987’de Anayasa’da yapılan değişiklikle seçmen yaşı 20’ye indirilip, milletvekili sayısı 400'den 450’ye çıkarılmış ve 12 Eylül 1980 öncesindeki bazı siyasetçilere yasak getiren geçici 4. madde halkoyuna sunularak kaldırılmıştı.

O yıl Anavatan Partisi, yürürlüğe giren yeni seçim sistemi sayesinde, milletvekili sayısını 292’ye yükselterek tek başına iktidar olmuştu.

2018'de seçime katılım oranı yüzde 86

En son gerçekleşen 24 Haziran 2018 genel seçimlerine katılım oranı yüzde 86.24'tü.

Toplam, 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 698'i oy kullanmıştı.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucunda Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yeniden Cumhurbaşkanı seçildi ve Cumhur İttifakı da TBMM'de çoğunluğu elde etti.
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