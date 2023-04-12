https://sputniknews.com.tr/20230412/tum-birikimini-kizinin-kanser-tedavisine-harcayan-anne-piyangodan-2-milyon-dolar-kazandi-1069557238.html

Tüm birikimini kızının kanser tedavisine harcayan anne, piyangodan 2 milyon dolar kazandı

Tüm birikimini kızının kanser tedavisine harcayan anne, piyangodan 2 milyon dolar kazandı

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir anne, kanserle mücadele eden kızından iyi bir haber beklerken aynı anda iki mucizeye birden kavuştu. Hayatı boyunca... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T11:23+0300

2023-04-12T11:23+0300

2023-04-12T11:28+0300

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Anne Geraldine Gimblet'in hayatı, kızının kansere yakalandığını öğrendikten sonra tamamen değişti. Florida'da yaşayan anne, meme kanserine yakalanan kızı için tüm varlığını seferber etti.Sancılı geçen tedavi sürecinde tüm birikimini harcamak zorunda kalan anne Gimblet, kızının iyileşmesi için uzun bir süre bir mucize bekledi. Nihayetinde kızının tedavisi başarılı bir şekilde tamamlandı ve genç kadın sağlığına kavuştu. Anne Gimblet güzel haberin ertesi günü, Lakeland şehrindeki bir benzin istasyonundan 10 dolara kazı kazan bileti satın almak istedi. Başta benzin istasyonunda bilet kalmadığı söylense de anne Gimblet'in ısrarı üzerine bilet bulundu. Piyango biletini kazıyan anne, büyük ödülü kazandığını fark etti.Florida Piyango İdaresi'nden yapılan bir paylaşımda, Gimblet'in bu güzel haberi ailesiyle paylaşıp kutladığı anlara dair görüntüler yer aldı. Tweette, "Lakeland'den Geraldine Gimblet 2 milyonluk son bileti aldığında kazı kazan oyunlarına olan ilgisi karşılığını verdi ve 2 milyonluk büyük ödülü kazandı!" ifadeleri yer aldı.İsmi belirtilmeyen kızı ise, Gimblet'in tüm varlığını kanser tedavisine harcadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Mucizelerle dolu hikayeye sosyal medyada büyük ilgi gösterdi. Sosyal medya yorumları arasında şunlar dikkat çekti:

https://sputniknews.com.tr/20220125/e-mail-hesabinin-spam-kutusunda-3-milyon-dolarlik-piyango-bileti-buldu-1053096799.html

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