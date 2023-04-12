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https://sputniknews.com.tr/20230412/tum-birikimini-kizinin-kanser-tedavisine-harcayan-anne-piyangodan-2-milyon-dolar-kazandi-1069557238.html
Tüm birikimini kızının kanser tedavisine harcayan anne, piyangodan 2 milyon dolar kazandı
Tüm birikimini kızının kanser tedavisine harcayan anne, piyangodan 2 milyon dolar kazandı
ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir anne, kanserle mücadele eden kızından iyi bir haber beklerken aynı anda iki mucizeye birden kavuştu. Hayatı boyunca... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
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abd
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kanser tedavisi
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Anne Geraldine Gimblet'in hayatı, kızının kansere yakalandığını öğrendikten sonra tamamen değişti. Florida'da yaşayan anne, meme kanserine yakalanan kızı için tüm varlığını seferber etti.Sancılı geçen tedavi sürecinde tüm birikimini harcamak zorunda kalan anne Gimblet, kızının iyileşmesi için uzun bir süre bir mucize bekledi. Nihayetinde kızının tedavisi başarılı bir şekilde tamamlandı ve genç kadın sağlığına kavuştu. Anne Gimblet güzel haberin ertesi günü, Lakeland şehrindeki bir benzin istasyonundan 10 dolara kazı kazan bileti satın almak istedi. Başta benzin istasyonunda bilet kalmadığı söylense de anne Gimblet'in ısrarı üzerine bilet bulundu. Piyango biletini kazıyan anne, büyük ödülü kazandığını fark etti.Florida Piyango İdaresi'nden yapılan bir paylaşımda, Gimblet'in bu güzel haberi ailesiyle paylaşıp kutladığı anlara dair görüntüler yer aldı. Tweette, "Lakeland'den Geraldine Gimblet 2 milyonluk son bileti aldığında kazı kazan oyunlarına olan ilgisi karşılığını verdi ve 2 milyonluk büyük ödülü kazandı!" ifadeleri yer aldı.İsmi belirtilmeyen kızı ise, Gimblet'in tüm varlığını kanser tedavisine harcadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:Mucizelerle dolu hikayeye sosyal medyada büyük ilgi gösterdi. Sosyal medya yorumları arasında şunlar dikkat çekti:
https://sputniknews.com.tr/20220125/e-mail-hesabinin-spam-kutusunda-3-milyon-dolarlik-piyango-bileti-buldu-1053096799.html
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abd, abd, kanser, kanser tedavisi, anne, piyango

Tüm birikimini kızının kanser tedavisine harcayan anne, piyangodan 2 milyon dolar kazandı

11:23 12.04.2023 (güncellendi: 11:28 12.04.2023)
© AFP 2023 / LUIS ROBAYOABD doları
ABD doları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir anne, kanserle mücadele eden kızından iyi bir haber beklerken aynı anda iki mucizeye birden kavuştu. Hayatı boyunca biriktirdiği tüm varlığını kızının tedavisi için harcayan anneye, kızının başarılı bir şekilde tedaviyi tamamlamasından bir gün sonra 2 milyon dolarlık piyango çıktı.
Anne Geraldine Gimblet'in hayatı, kızının kansere yakalandığını öğrendikten sonra tamamen değişti. Florida'da yaşayan anne, meme kanserine yakalanan kızı için tüm varlığını seferber etti.
Sancılı geçen tedavi sürecinde tüm birikimini harcamak zorunda kalan anne Gimblet, kızının iyileşmesi için uzun bir süre bir mucize bekledi. Nihayetinde kızının tedavisi başarılı bir şekilde tamamlandı ve genç kadın sağlığına kavuştu.
Anne Gimblet güzel haberin ertesi günü, Lakeland şehrindeki bir benzin istasyonundan 10 dolara kazı kazan bileti satın almak istedi. Başta benzin istasyonunda bilet kalmadığı söylense de anne Gimblet'in ısrarı üzerine bilet bulundu. Piyango biletini kazıyan anne, büyük ödülü kazandığını fark etti.
Florida Piyango İdaresi'nden yapılan bir paylaşımda, Gimblet'in bu güzel haberi ailesiyle paylaşıp kutladığı anlara dair görüntüler yer aldı. Tweette, "Lakeland'den Geraldine Gimblet 2 milyonluk son bileti aldığında kazı kazan oyunlarına olan ilgisi karşılığını verdi ve 2 milyonluk büyük ödülü kazandı!" ifadeleri yer aldı.
İsmi belirtilmeyen kızı ise, Gimblet'in tüm varlığını kanser tedavisine harcadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Annem bileti satın almadan bir gün önce meme kanseri tedavimin son seansını tamamlayarak hastaneden taburcu edildim. Annem ben hastayken tüm birikimini benim için harcamıştı. Onun için şimdi çok mutluyum."
Mucizelerle dolu hikayeye sosyal medyada büyük ilgi gösterdi. Sosyal medya yorumları arasında şunlar dikkat çekti:
"Bu aile için çok mutluyum. Belki de Tanrı, çocuklarını kurtarmak için varını yoğunu harcayan tüm anne ve babalara yardım etmek için devreye girebilir."
"Tebrikler! Kızın için varlığını sarf ettiğinde bencillik etmedin ve karşılığında beklediğinden çok daha fazlasını aldın. Tanrı seni ve aileni korusun."
"Bu aile için çok, çok mutluyum. Tanrı her zaman iyidir, her zaman Tanrı iyidir. Tek bir kuruşunun bile kalmayacak olmasını önemsemedi, neyi varsa kızı için harcadı. Ne kadar da güzel bir mucize."
E-mail hesabının spam klasöründe 3 milyon dolarlık piyango bileti buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
DÜNYA
E-posta hesabının spam kutusunda 3 milyon dolarlık piyango bileti buldu
25 Ocak 2022, 10:44
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