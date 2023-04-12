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https://sputniknews.com.tr/20230412/titanicten-cikan-karaf-rahmi-m-koc-muzesinde-sergilenmeye-basladi-1069587455.html
Titanic'ten çıkan karaf Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başladı
Titanic'ten çıkan karaf Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başladı
Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarparak batan transatlantik gemisi Titanic'ten çıkan karaf, Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T18:08+0300
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yaşam
titanic
rahmi koç
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Titanic'in tarihi objelerinden bir karaf Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Müzeden yapılan açıklamaya göre, 22 santimetre yüksekliğindeki karaf, Ömer M. Koç tarafından müzenin kurucusu Rahmi M. Koç'a hediye edildi.John Grinsell ve Sons of Birmingham tarafından 20. yüzyılın başlarında üretilen karaf, nisan 1912'de RMS Titanic'in sefer denemeleri anısına White Star Line çalışanlarına takdim edilmişti.ABD'nin New York kentine gitmek üzere, 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkan gemi, 15 Nisan 1912'de Kuzey Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarparak battı.'Dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olarak' kayıtlara geçen ve enkazı 1985'te bulunan Titanic, 269 metre uzunluğa, 28 metre genişliğe ve 52.310 ton ağırlığa sahipti.
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titanic, rahmi koç, müze
titanic, rahmi koç, müze

Titanic'ten çıkan karaf Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başladı

18:08 12.04.2023 (güncellendi: 18:09 12.04.2023)
© AATitanic'ten çıkan karaf
Titanic'ten çıkan karaf - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarparak batan transatlantik gemisi Titanic'ten çıkan karaf, Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor.
Titanic'in tarihi objelerinden bir karaf Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Müzeden yapılan açıklamaya göre, 22 santimetre yüksekliğindeki karaf, Ömer M. Koç tarafından müzenin kurucusu Rahmi M. Koç'a hediye edildi.
John Grinsell ve Sons of Birmingham tarafından 20. yüzyılın başlarında üretilen karaf, nisan 1912'de RMS Titanic'in sefer denemeleri anısına White Star Line çalışanlarına takdim edilmişti.
ABD'nin New York kentine gitmek üzere, 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkan gemi, 15 Nisan 1912'de Kuzey Atlantik Okyanusu'nda buz dağına çarparak battı.
'Dünyanın en büyük buharlı yolcu gemisi olarak' kayıtlara geçen ve enkazı 1985'te bulunan Titanic, 269 metre uzunluğa, 28 metre genişliğe ve 52.310 ton ağırlığa sahipti.
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