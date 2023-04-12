https://sputniknews.com.tr/20230412/tele-konan-kuslari-indirmek-isterken-akima-kapilan-gencler-olumden-dondu-1069589572.html
Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü
Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü
Antalya’da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi akıma kapıldı. Gençlerden birisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T18:48+0300
2023-04-12T18:48+0300
2023-04-12T18:48+0300
yaşam
antalya
elektrik
akım
kaza
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Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki arkadaş elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak istedi. Gençler uzun bir sopayla tele vurdukları anda akıma kapıldı. İsimleri Y.K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.
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antalya, elektrik, akım, kaza
antalya, elektrik, akım, kaza
Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü
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Antalya’da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi akıma kapıldı. Gençlerden birisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki arkadaş elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak istedi. Gençler uzun bir sopayla tele vurdukları anda akıma kapıldı.
İsimleri Y.K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.