https://sputniknews.com.tr/20230412/suudi-arabistanda-super-hucre-bulutu-goruldu--1069560026.html
Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu görüldü
Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu görüldü
Suudi Arabistan’ın Al-Jawf bölgesinde meydana gelen süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T11:42+0300
2023-04-12T11:42+0300
2023-04-12T11:42+0300
dünya
kum fırtınası
suudi arabistan
bulut
video
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Suudi Arabistan’ın Al-Jawf bölgesinde Sakaka şehrinde süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu. Kum fırtınası andıran bulut oluşumu nedeniyle bölgede dolu yağışı meydana geldi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
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Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu görüldü
Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu görüldü
2023-04-12T11:42+0300
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kum fırtınası, suudi arabistan, bulut, video, видео
kum fırtınası, suudi arabistan, bulut, video, видео
Suudi Arabistan’da süper hücre bulutu görüldü
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Suudi Arabistan’ın Al-Jawf bölgesinde meydana gelen süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu.
Suudi Arabistan’ın Al-Jawf bölgesinde Sakaka şehrinde süper hücre bulutu ilginç görüntüler oluşturdu. Kum fırtınası andıran bulut oluşumu nedeniyle bölgede dolu yağışı meydana geldi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşlara sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.