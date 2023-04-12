https://sputniknews.com.tr/20230412/suudi-arabistan-yemende-ateskes-ve-anlasma-aramaya-mecbur-kaldi-1069720105.html

‘Suudi Arabistan Yemen’de ateşkes ve anlaşma aramaya mecbur kaldı’

‘Suudi Arabistan Yemen’de ateşkes ve anlaşma aramaya mecbur kaldı’

Erhan Güngör’e göre Suudi Arabistan Yemen’de 9 yılda diz çöktüremediği Husi ağırlıklı Sanaa hükümetiyle anlaşma aramak zorunda kaldı. Çin arabuluculuğunun... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T17:38+0300

2023-04-12T17:38+0300

2023-04-15T17:42+0300

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Suudi Arabistan ile İran arasında 10 Mart’ta Çin Halk Cumhuriyeti arabuluculuğunda açıklanan anlaşmanın Ortadoğu’ya etkileri kısa sürede görünür oldu. Suudi Arabistan’ın oluşturduğu Arap koalisyonuyla 2015’te başlattığı ve bumerang gibi dönüp kendisini vuran çatışmada Umman’ın girişimleriyle yürütülen ateşkes sürecinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Bir Suudi heyeti 9 Mart’ta başkent Sanaa’daki Ensarullah’ın ağırlıkta olduğu hükümetin ayağına giderek ateşkes ve barış koşullarını görüştü. Ensarullah başta Yemen’de büyük insani sorun yaratan ablukanın kaldırılması olmak üzere pek çok koşul ortaya koyuyor. Taraflar arasında ilk etapta bir esir değişimi gerçekleştirildi. Geçen yıl yarım kalan ateşkes ve olası barış anlaşması için yeni umutlar doğmuş durumda.Gelişmeleri Kudüs TV Haber Müdürü Erhan Güngör ile konuştuk.‘Geçen yılki ateşkes Suudilerin sözünü tutmaması yüzünden çöktü, çatışmasızlık hali ortaya çıktı’Erhan Güngör’e göre Suudilerle Sanaa hükümet arasındaki ateşkes müzakereleri doğrudan Çin arabuluculuğunda yapılan İran-Suudi anlaşmasıyla bağlantılı değil. Umman’ın epeydir oynadığı role dikkat çeken Güngör, bir yıl önce Riyad’ın vaatlerini tutmaması nedeniyle altı ay sürebilen ve sonra uzatılamayan ateşkese ve ‘çatışmasızlık haline’ atıf yaptı:‘Sanaa hükümeti, İran’ın direktifleriyle hareket etmiyor’Güngör, diğer yandan Sanaa hükümetinin İran’dan aldığı desteğe rağmen Tahran’ın ‘vekili’ görülmemesi gerektiğini vurguladı:“Sanaa’nın İran’ın bir vekili olarak görmemek gerekiyor. Bir ittifak ilişkisi var, Filistin meselesi başta olmak üzere projeksiyonları aynı. İran’ın bir etkisi olmakla birlikte Sanaa hükümeti, İran’ın direktifleriyle hareket etmiyor. İran her ne kadar Ensarullah’a silah temin ettiğini kabul etmese de bunun olduğunu biliyoruz. Filistinlilere destek gibi Yemen’de de Ensarullah’a destek veriyor. Hatta muhtemelen Yemen’in İHA ve balistik füze teknolojisine baktığımızda İran’dan Sanaa’ya teknoloji aktarımı olduğunu söyleyebiliriz.”‘Ensarullah hareketinin yerelden bölgesel güce dönüşünü gördük’Göngör, Suudilerin ABD desteğinde birkaç hafta veya ayda bitirmek üzere başlattığı savaşın Ensarullah’ı İsrail’e de rahatsız edecek bir güce dönüştürdüğü görüşünde:“Yemen’e yönelik saldırılar 26 Mart 2015’te başlamıştı. Obama yönetiminin bizzat teşvikiyle başlatılan bir saldırıydı. Suudi Arabistan ve ABD, birkaç hafta veya en fazla birkaç ay süreceğinden emindi. Ama gelinen süreçte Ensarullah hareketinin yerelden bölgesel güce dönüşünü gördük. Özellikle Yemen sahasında belirleyici olan tek güç Ensarullah. Bölgesel güç derken İsrail ile ilgili boyutları da var. İsrail’de bugün ‘Eğer Suudi Arabistan ve Sanaa anlaşırsa, Ensarullah’ın silah envanteri kendilerine dönebilir’ endişesi var.”‘Suudi Arabistan mecbur kaldı’Suudi Arabistan’ın ve en büyük ortağı BAE’nin dokuz yılda verdiği büyük kayıplara dikkat çeken Güngör, Aramco dahil stratejik tesislerin de hedef alınır hale gelmesinin Riyad’ı ateşkese mecbur bıraktığı değerlendirmesinde bulundu:‘Suudilerin arabulucu gibi gitmesi garip’Suudilerin savaşı başlatan taraf olmalarına rağmen Sanaa hükümetine Aden hükümetiyle anlaşma için ‘arabulucu’ gibi gitmesindeki garipliğe dikkat çeken Güngör, Sanaa hükümetinin ise bunu kabul etmediğini vurguladı:‘Riyad-Sanaa ile anlaşırsa Yemen’in güneyinde etkili olan ve Suudilerle kapışan BAE sorun yaşayacak’Güngör, Yemen savaşının geldiği noktada geçen yıldan bu yana Suudi Arabistan ile BAE arasında ülkenin güneyinde ve Aden’deki kıyı bölgeleri, kilit limanlar ve adalar üzerinde vekilleri aracılığıyla yürütülen çatışmalara da atıfta bulundu. Göngör’e göre, Suudi yenilgisinden faydalanarak buralarda etkili olan BAE, Riyad Sanaa hükümetiyle anlaşırsa zorda kalacak:‘ABD ve İngiltere bölünmüş ve zayıf bir Yemen istiyor’Güngör ateşkesle ilgili belirsizliklere dikkat çekerken, ABD ve İngiltere’nin Ensarullah’ın güçlü olduğu birleşik bir Yemen istemediğine dikkat çekti:

yemen

suudi arabistan

ingiltere

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, eksen, ceyda karan, yemen, suudi arabistan, husi, abd, ingiltere, ateşkes