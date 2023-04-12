https://sputniknews.com.tr/20230412/suriye-disisleri-bakani-2011den-sonra-ilk-defa-suudi-arabistanda-1069584751.html
Suriye Dışişleri Bakanı, 2011'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'da
Suriye Dışişleri Bakanı, 2011'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'da
Suriye Dışişleri Bakanı'nın, 2011'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiği açıklandı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T17:09+0300
2023-04-12T17:09+0300
2023-04-12T17:24+0300
dünya
suriye
suudi arabistan
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Resmi Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye'deki siyasi krize siyasi bir çözüme ulaşmayı amaçlayan çalışmaları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.Bu ziyaret, Suriye'nin ilişkilerin bozulduğu 2011 yılından bu yana bakanlıklar düzeyindeki ilk ziyaret.
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suriye, suudi arabistan
Suriye Dışişleri Bakanı, 2011'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'da
17:09 12.04.2023 (güncellendi: 17:24 12.04.2023) Abone ol
Suriye Dışişleri Bakanı'nın, 2011'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiği açıklandı.
Resmi Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye'deki siyasi krize siyasi bir çözüme ulaşmayı amaçlayan çalışmaları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.
Bu ziyaret, Suriye'nin ilişkilerin bozulduğu 2011 yılından bu yana bakanlıklar düzeyindeki ilk ziyaret.