https://sputniknews.com.tr/20230412/suriye-disisleri-bakani-2011den-sonra-ilk-defa-suudi-arabistanda-1069584751.html

Suriye Dışişleri Bakanı, 2011'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'da

Suriye Dışişleri Bakanı, 2011'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'da

Suriye Dışişleri Bakanı'nın, 2011'den bu yana ilk defa Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiği açıklandı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T17:09+0300

2023-04-12T17:09+0300

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dünya

suriye

suudi arabistan

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Resmi Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye'deki siyasi krize siyasi bir çözüme ulaşmayı amaçlayan çalışmaları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti.Bu ziyaret, Suriye'nin ilişkilerin bozulduğu 2011 yılından bu yana bakanlıklar düzeyindeki ilk ziyaret.

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