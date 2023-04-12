https://sputniknews.com.tr/20230412/suriye-11-yilin-ardindan-tunus-buyukelciligini-aciyor-1069576798.html
Suriye 11 yılın ardından Tunus büyükelçiliğini açıyor
Suriye 11 yılın ardından Tunus büyükelçiliğini açıyor
Suriye ve Tunus arasında on yıldan fazla süredir devam eden gerilimlerin ardından Suriye'nin Tunus'taki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete geçirilerek bir... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T15:12+0300
2023-04-12T15:12+0300
2023-04-12T15:12+0300
dünya
suriye
tunus
diplomatik misyon
diplomatik ilişki
diplomatik ilişkiler
büyükelçilik
büyükelçilik binası
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Suriye'nin kararı, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in dışişleri bakanına Şam'a bir büyükelçi atama prosedürlerini başlatma talimatı verdiği 3 Nisan'da Tunus'un yaptığı benzer bir hamlenin ardından geldi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, "Tunus Cumhurbaşkanı'nın girişimine yanıt olarak Suriye hükümeti... Tunus'taki Suriye büyükelçiliğini yeniden açmaya ve yakında bir büyükelçi atamaya karar verdi" ifadelerine yer verildi. Said ise, geçen ay Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı planladığını söylemişti. Suriye lideri Esad, 2018'de ilişkilerin yeniden tesis edildiği Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Umman'a ziyaretlerde bulunmuştu. Aynı zamanda, Suudi Arabistan da geçen ay konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması için Şam ile görüşmelere başladığını açıklamıştı. Tunus, 2012'de Suriye büyükelçisini sınır dışı etmişti. Eski cumhurbaşkanı Moncef Marzouki henüz görevdeyken Tunus ile yaşanan diplomatik kopuş, o dönemde Tunus muhalefeti tarafından eleştirilmişti.Öte yandan, 9 Arap ülkesi, Esad'ın on yıllık tecridine son verme hamlelerini görüşmek üzere bu hafta Suudi Arabistan'da bir araya gelecek. 2011'de Suriye'nin katılımını askıya alan Arap Birliği'nin Mayıs ayında Riyad'da bir zirve yapması bekleniyor.
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suriye, tunus, diplomatik misyon, diplomatik ilişki, diplomatik ilişkiler, büyükelçilik, büyükelçilik binası
suriye, tunus, diplomatik misyon, diplomatik ilişki, diplomatik ilişkiler, büyükelçilik, büyükelçilik binası
Suriye 11 yılın ardından Tunus büyükelçiliğini açıyor
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Suriye ve Tunus arasında on yıldan fazla süredir devam eden gerilimlerin ardından Suriye'nin Tunus'taki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete geçirilerek bir büyükelçi atanacağı öğrenildi.
Suriye'nin kararı, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in dışişleri bakanına Şam'a bir büyükelçi atama prosedürlerini başlatma talimatı verdiği 3 Nisan'da Tunus'un yaptığı benzer bir hamlenin ardından geldi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, "Tunus Cumhurbaşkanı'nın girişimine yanıt olarak Suriye hükümeti... Tunus'taki Suriye büyükelçiliğini yeniden açmaya ve yakında bir büyükelçi atamaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.
Said ise, geçen ay Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmayı planladığını söylemişti.
Suriye lideri Esad, 2018'de ilişkilerin yeniden tesis edildiği Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Umman'a ziyaretlerde bulunmuştu. Aynı zamanda, Suudi Arabistan da geçen ay konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması için Şam ile görüşmelere başladığını açıklamıştı.
Tunus, 2012'de Suriye büyükelçisini sınır dışı etmişti. Eski cumhurbaşkanı Moncef Marzouki henüz görevdeyken Tunus ile yaşanan diplomatik kopuş, o dönemde Tunus muhalefeti tarafından eleştirilmişti.
Öte yandan, 9 Arap ülkesi, Esad'ın on yıllık tecridine son verme hamlelerini görüşmek üzere bu hafta Suudi Arabistan'da bir araya gelecek. 2011'de Suriye'nin katılımını askıya alan Arap Birliği'nin Mayıs ayında Riyad'da bir zirve yapması bekleniyor.