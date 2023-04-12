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Siyasetle ilgili papağan: Televizyonda siyasi programlar izlemeyi seviyor, 'Reis başkan oldu' diyor
Siyasetle ilgili papağan: Televizyonda siyasi programlar izlemeyi seviyor, 'Reis başkan oldu' diyor
Artvin’in Hopa ilçesinde Zeytin ailesinin 'Reis' isimli sultan papağanı, siyasete olan ilgisi ile dikkat çekiyor. Televizyonda en çok siyasi programlar... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T11:58+0300
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papağan, reis, başkan, seçim, siyaset, fotoğraf, фото
papağan, reis, başkan, seçim, siyaset, fotoğraf, фото

Siyasetle ilgili papağan: Televizyonda siyasi programlar izlemeyi seviyor, 'Reis başkan oldu' diyor

11:58 12.04.2023 (güncellendi: 12:05 12.04.2023)
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Artvin’in Hopa ilçesinde Zeytin ailesinin 'Reis' isimli sultan papağanı, siyasete olan ilgisi ile dikkat çekiyor. Televizyonda en çok siyasi programlar izlemeyi seven Reis, ‘Reis başkan oldu’ cümlesini sık sık söylüyor.
© İHAÖmer ve İlknur Zeytin çiftinin 1 aylıkken alarak 'Reis' ismini verdikleri sultan papağanı 4 ayda birçok kelime öğrendi.
'Reis' isimli sultan papağanı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Ömer ve İlknur Zeytin çiftinin 1 aylıkken alarak 'Reis' ismini verdikleri sultan papağanı 4 ayda birçok kelime öğrendi.
© İHAEve gelenlerin konuşmalarını dinleyerek taklit eden 'Reis' görenleri şaşırtıyor.
 'Reis' isimli sultan papağanı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Eve gelenlerin konuşmalarını dinleyerek taklit eden 'Reis' görenleri şaşırtıyor.
© İHASiyasilerin seçim sloganlarına kulak veren papağan, ‘Reis başkan oldu’ kelimesini sık sık söylüyor.
 'Reis' isimli sultan papağanı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Siyasilerin seçim sloganlarına kulak veren papağan, ‘Reis başkan oldu’ kelimesini sık sık söylüyor.
© İHA Parmak uzatana 'Benim adım Reis' diye karşılık veren Reis, televizyonda en çok siyasi programları izlemeyi seviyor.
'Reis' isimli sultan papağanı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Parmak uzatana 'Benim adım Reis' diye karşılık veren Reis, televizyonda en çok siyasi programları izlemeyi seviyor.
© İHAReis'in çevreden duyduğu sesleri de taklit ettiğini belirten İlknur ve Ömer Zeytin, "Cümle öğretmeye başladık. Çabuk da öğreniyor. Yalnız kalınca oda oda bizi arıyor, her türlü kelimeyi çabucak öğreniyor. Oturduğumuzda bir misafir geldiğinde onların hemen konuşmalarını alıp, taklidini yapıyor. Bu kadar cümle kullanan bir kuşa bugüne kadar rastlamadık, ailemizden biri artık” ifadelerini kullandılar.
 'Reis' isimli sultan papağanı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Reis'in çevreden duyduğu sesleri de taklit ettiğini belirten İlknur ve Ömer Zeytin, "Cümle öğretmeye başladık. Çabuk da öğreniyor. Yalnız kalınca oda oda bizi arıyor, her türlü kelimeyi çabucak öğreniyor. Oturduğumuzda bir misafir geldiğinde onların hemen konuşmalarını alıp, taklidini yapıyor. Bu kadar cümle kullanan bir kuşa bugüne kadar rastlamadık, ailemizden biri artık” ifadelerini kullandılar.
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