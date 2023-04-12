https://sputniknews.com.tr/20230412/siyasetle-ilgili-papagan-televizyondaki-siyasi-programlari-izliyor-reis-baskan-oldu-diyor-1069562237.html
Siyasetle ilgili papağan: Televizyonda siyasi programlar izlemeyi seviyor, 'Reis başkan oldu' diyor
Siyasetle ilgili papağan: Televizyonda siyasi programlar izlemeyi seviyor, 'Reis başkan oldu' diyor
Artvin’in Hopa ilçesinde Zeytin ailesinin 'Reis' isimli sultan papağanı, siyasete olan ilgisi ile dikkat çekiyor. Televizyonda en çok siyasi programlar... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T11:58+0300
2023-04-12T11:58+0300
2023-04-12T12:05+0300
papağan
reis
başkan
seçim
siyaset
multimedya
fotoğraf
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papağan, reis, başkan, seçim, siyaset, fotoğraf, фото
papağan, reis, başkan, seçim, siyaset, fotoğraf, фото
Siyasetle ilgili papağan: Televizyonda siyasi programlar izlemeyi seviyor, 'Reis başkan oldu' diyor 11:58 12.04.2023 (güncellendi: 12:05 12.04.2023) Abone ol
Artvin’in Hopa ilçesinde Zeytin ailesinin 'Reis' isimli sultan papağanı, siyasete olan ilgisi ile dikkat çekiyor. Televizyonda en çok siyasi programlar izlemeyi seven Reis, ‘Reis başkan oldu’ cümlesini sık sık söylüyor.
© İHA Ömer ve İlknur Zeytin çiftinin 1 aylıkken alarak 'Reis' ismini verdikleri sultan papağanı 4 ayda birçok kelime öğrendi.
Ömer ve İlknur Zeytin çiftinin 1 aylıkken alarak 'Reis' ismini verdikleri sultan papağanı 4 ayda birçok kelime öğrendi.
© İHA Eve gelenlerin konuşmalarını dinleyerek taklit eden 'Reis' görenleri şaşırtıyor.
Eve gelenlerin konuşmalarını dinleyerek taklit eden 'Reis' görenleri şaşırtıyor.
© İHA Siyasilerin seçim sloganlarına kulak veren papağan, ‘Reis başkan oldu’ kelimesini sık sık söylüyor.
Siyasilerin seçim sloganlarına kulak veren papağan, ‘Reis başkan oldu’ kelimesini sık sık söylüyor.
© İHA Parmak uzatana 'Benim adım Reis' diye karşılık veren Reis, televizyonda en çok siyasi programları izlemeyi seviyor.
Parmak uzatana 'Benim adım Reis' diye karşılık veren Reis, televizyonda en çok siyasi programları izlemeyi seviyor.
© İHA Reis'in çevreden duyduğu sesleri de taklit ettiğini belirten İlknur ve Ömer Zeytin, "Cümle öğretmeye başladık. Çabuk da öğreniyor. Yalnız kalınca oda oda bizi arıyor, her türlü kelimeyi çabucak öğreniyor. Oturduğumuzda bir misafir geldiğinde onların hemen konuşmalarını alıp, taklidini yapıyor. Bu kadar cümle kullanan bir kuşa bugüne kadar rastlamadık, ailemizden biri artık” ifadelerini kullandılar.
Reis'in çevreden duyduğu sesleri de taklit ettiğini belirten İlknur ve Ömer Zeytin, "Cümle öğretmeye başladık. Çabuk da öğreniyor. Yalnız kalınca oda oda bizi arıyor, her türlü kelimeyi çabucak öğreniyor. Oturduğumuzda bir misafir geldiğinde onların hemen konuşmalarını alıp, taklidini yapıyor. Bu kadar cümle kullanan bir kuşa bugüne kadar rastlamadık, ailemizden biri artık” ifadelerini kullandılar.