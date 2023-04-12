Siyasetle ilgili papağan: Televizyonda siyasi programlar izlemeyi seviyor, 'Reis başkan oldu' diyor

© İHA Reis'in çevreden duyduğu sesleri de taklit ettiğini belirten İlknur ve Ömer Zeytin, "Cümle öğretmeye başladık. Çabuk da öğreniyor. Yalnız kalınca oda oda bizi arıyor, her türlü kelimeyi çabucak öğreniyor. Oturduğumuzda bir misafir geldiğinde onların hemen konuşmalarını alıp, taklidini yapıyor. Bu kadar cümle kullanan bir kuşa bugüne kadar rastlamadık, ailemizden biri artık” ifadelerini kullandılar.