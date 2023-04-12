Sırbistan Savunma Bakanı Vucevic: Ukrayna'ya silah satmadık ve satmayacağız

Reuters'in iddiası hakkında konuşan Vucevic, "Bu yalan haberi on kereden fazla tekzip ettik ve yine edeceğiz. Sırbistan, ne Ukrayna ne de Rusya tarafına veya çatışma bölgesinde bulunan ülkelere silah satmadı ve satmayacak. Bazılarının amacının Sırbistan'ı bu çatışmaya çekmek olduğu aşikar, fakat biz belirlediğimiz politikaya tutarlı bir şekilde bağlılığımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.



Bazı silahların 'sihirli bir şekilde' çatışma bölgesine gitme olasılığının her zaman bulunduğunu ancak bunun Sırbistan'la kesinlikle hiçbir alakası bulunmadığını kaydeden Vucevic, "Bu, uluslararası normlara, sözleşme hükümlerine ve iş kurallarına uymayan ülkelerin sorunudur. Tekrar ediyorum, Sırbistan Ukrayna'ya silah göndermedi ve bu konuda yayınlanan her şey spekülasyondur" vurgusu yaptı.



Reuters, internete sızdırılan ABD Savunma Bakanlığı'na ait bir belgeye dayanarak Sırbistan'ın Kiev'e silah göndermeyi kabul ettiğini ya da halihazırda gönderdiğini öne sürmüştü.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, mart başındaki bir açıklamasında, 'Belgrad'dan Kiev'e silah tedariki' iddialarını kesin dille yalanlamıştı.



Vucic, "Açık bir yalan söz konusu. Sırbistan, kimseye silah göndermedi. Sırbistan, mühimmat üretip satıyor. Savunma sanayiinde çok sayıda işletmemiz mevcut. Mühimmat ürettiğinizde, bunlar mutlaka bir çatışma bölgesine veya kriz bölgesine ulaşıyor" demişti.