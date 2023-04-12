https://sputniknews.com.tr/20230412/sinan-ogan-kemal-kilicdaroglu-ile-gorustu-1069576179.html
Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Oğan, görüşmenin ardından... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T15:07+0300
2023-04-12T15:07+0300
2023-04-12T15:07+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ata ittifakı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069575297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f36552f38f0e07c5f593bda41e8146a3.jpg
CHP Genel Merkezi bugün, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı ağırladı.Bugün saat 13.00'te gerçekleşen Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde gündem seçim güvenliğiydi.Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, Türkiye'nin demokratik ve seçim güvenliğinin olduğu bir ortamda seçime gitmesini istediklerini belirtti.Oğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
https://sputniknews.com.tr/20230411/sinan-ogan-ve-umit-ozdag-metrobuste-secim-brosuru-dagitti-1069541391.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069575297_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_c6eeda12ae37b11a0a60dc0b4214b4b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sinan oğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ata ittifakı
sinan oğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ata ittifakı
Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
Abone ol
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Oğan, görüşmenin ardından Türkiye'nin seçim güvenliğinin olduğu bir ortamda seçime gitmesini istediklerini söyledi.
CHP Genel Merkezi bugün, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı ağırladı.
Bugün saat 13.00'te gerçekleşen Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde gündem seçim güvenliğiydi.
Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, Türkiye'nin demokratik ve seçim güvenliğinin olduğu bir ortamda seçime gitmesini istediklerini belirtti.
Oğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik. Bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. Seçmen listesinde oldukça Fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bu yönde endişelerimiz var. Başlıca endişemiz 1 milyon seçmen fazlası. Diğer endişe kaynağımız; deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerinde seçmenin sadece 450 bininin kayıt altına alınması. Yani oy kullanacak noktaya getirilmesi. Ama 1 milyon 626 bin seçmenin kayıt yaptırmamış olmasıdır."