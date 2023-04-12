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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/sinan-ogan-kemal-kilicdaroglu-ile-gorustu-1069576179.html
Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Oğan, görüşmenin ardından... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T15:07+0300
2023-04-12T15:07+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ata ittifakı
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CHP Genel Merkezi bugün, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı ağırladı.Bugün saat 13.00'te gerçekleşen Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde gündem seçim güvenliğiydi.Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, Türkiye'nin demokratik ve seçim güvenliğinin olduğu bir ortamda seçime gitmesini istediklerini belirtti.Oğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
https://sputniknews.com.tr/20230411/sinan-ogan-ve-umit-ozdag-metrobuste-secim-brosuru-dagitti-1069541391.html
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sinan oğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ata ittifakı
sinan oğan, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ata ittifakı

Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü

15:07 12.04.2023
© AASinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
Sinan Oğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Oğan, görüşmenin ardından Türkiye'nin seçim güvenliğinin olduğu bir ortamda seçime gitmesini istediklerini söyledi.
CHP Genel Merkezi bugün, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı ağırladı.
Bugün saat 13.00'te gerçekleşen Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde gündem seçim güvenliğiydi.
Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürdü. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, Türkiye'nin demokratik ve seçim güvenliğinin olduğu bir ortamda seçime gitmesini istediklerini belirtti.
Oğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik. Bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. Seçmen listesinde oldukça Fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bu yönde endişelerimiz var. Başlıca endişemiz 1 milyon seçmen fazlası. Diğer endişe kaynağımız; deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerinde seçmenin sadece 450 bininin kayıt altına alınması. Yani oy kullanacak noktaya getirilmesi. Ama 1 milyon 626 bin seçmenin kayıt yaptırmamış olmasıdır."
Ata İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, metrobüste seçim broşürü dağıttı
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