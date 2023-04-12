https://sputniknews.com.tr/20230412/sinan-ogan-ile-kemal-kilicdaroglu-gorusecek-1069552938.html
Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşecek
Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşecek
ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün saat 13:00’te “Seçim güvenliği” konusunu görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T09:20+0300
2023-04-12T09:20+0300
2023-04-12T09:25+0300
2023 türkiye seçimleri
ittifak
kemal kılıçdaroğlu
sinan oğan
ata ittifakı
millet ittifakı
chp
zafer partisi
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Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün sçeim güvenliğine ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek.ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün saat 13:00’te “Seçim güvenliği” konusunu görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230412/abdulkadir-selvi-erdogan-secim-beyannamesinde-faiz-konusuna-hic-girmedi-nas-demedi-1069551622.html
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ittifak, kemal kılıçdaroğlu, sinan oğan, ata ittifakı, millet ittifakı, chp, zafer partisi
ittifak, kemal kılıçdaroğlu, sinan oğan, ata ittifakı, millet ittifakı, chp, zafer partisi
Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşecek
09:20 12.04.2023 (güncellendi: 09:25 12.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün saat 13:00’te “Seçim güvenliği” konusunu görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün sçeim güvenliğine ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek.
ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün saat 13:00’te “Seçim güvenliği” konusunu görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.