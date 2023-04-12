https://sputniknews.com.tr/20230412/sinan-ogan-ile-kemal-kilicdaroglu-gorusecek-1069552938.html

Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşecek

ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün saat 13:00’te “Seçim güvenliği” konusunu görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T09:20+0300

2023-04-12T09:20+0300

2023-04-12T09:25+0300

2023 türkiye seçimleri

ittifak

kemal kılıçdaroğlu

sinan oğan

ata ittifakı

millet ittifakı

chp

zafer partisi

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Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün sçeim güvenliğine ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek.ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün saat 13:00’te “Seçim güvenliği” konusunu görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

https://sputniknews.com.tr/20230412/abdulkadir-selvi-erdogan-secim-beyannamesinde-faiz-konusuna-hic-girmedi-nas-demedi-1069551622.html

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ittifak, kemal kılıçdaroğlu, sinan oğan, ata ittifakı, millet ittifakı, chp, zafer partisi