https://sputniknews.com.tr/20230412/secimler-takim-elbiselere-ragbeti-arttirdi-satislar-yuzde-15e-cikti-1069568235.html

Seçimler takım elbiselere rağbeti arttırdı, satışlar yüzde 15'e çıktı

Seçimler takım elbiselere rağbeti arttırdı, satışlar yüzde 15'e çıktı

Yaklaşan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, adaylık başvuruları nedeniyle takım elbise satışlarında yüzde 10-15 civarında artışa... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T13:01+0300

2023-04-12T13:01+0300

2023-04-12T13:03+0300

2023 türkiye seçimleri

aday

takım elbise

artış

satış

eyt

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Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akbaba, yılbaşında yapılan asgari ücret ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemeleri sayesinde tüketici gelirinde artış olduğunu, bu nedenle satışlarda hareketlenme beklediklerini ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinin hazır giyim satışlarında da durgunluğa yol açtığını söyledi.Sektörün seçim sürecinde bir miktar canlılık yaşadığını belirten Akbaba, milletvekili adaylık başvuruları sürecinde takım elbise satışlarında yüzde 10-15 artış gerçekleştiğini bildirdi. Akbaba, geçmiş seçimlerde bu artışın yüzde 25'leri bulduğuna işaret ederek, depremin ve genelde her seçim döneminde benzer isimlerin aday adaylığı başvurusu yapması gibi nedenlerin bu yıl artışı yüzde 15 seviyesinde tuttuğunu anlattı.‘Adaylar mendil tercih etti’Akbaba, milletvekili adaylarının tercihlerine ilişkin bilgi verirken şöyle konuştu:Akbaba, kadın adayların kıyafet tercihlerine ilişkin de, "Kadın adaylarda da yine tercih edilen takım elbise ya da farklı renklerde ceket-pantolon, ceket-etek kombinleri oldu. Kadın adaylar mavi, kahve, bordo tonları ve siyah rengi tercih ettiler" dedi.‘Bayramda bugüne kadar yaşadığımız en yüksek ciroları yakalayabiliriz’Yılın kalan dönemine ilişkin satış beklentilerine de değinen Akbaba, şunları kaydetti:‘Ayakları yere basan fiyatlandırmalar olacak’Sektörün enflasyonist baskı nedeniyle geçen yılın son çeyreğine kadar fiyatları yükseltmek zorunda kaldığına dikkati çeken Akbaba, bu durumun sektörde stok sorunu yarattığını söyledi. Akbaba, sektörün stoklarını indirimle eritmeye çalıştığına işaret ederek, "Bu yaz ya da ilkbahar sezonu itibarıyla daha ayakları yere basan fiyatlandırmalar var. Bu yaz geçen yılki gibi yüksek rakamlar görmeyeceğiz, daha düşük, daha uygun, daha reel fiyatlarla giyineceğiz. Fiyat yükselmesi olmayacağını düşünüyorum. Böylelikle iç pazarda daha fazla canlılık bekliyorum" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230412/vekil-adaylari-meclisten-once-stil-danismanlarinin-yolunu-tuttu-yemin-toreni-siparisleri-basladi-1069551270.html

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aday, takım elbise, artış, satış, eyt