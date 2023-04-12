https://sputniknews.com.tr/20230412/savci-otobuste-tartistigi-gazeteciye-evinden-aldiririm-dedi-dedigini-yapti-1069588179.html

Savcı, otobüste tartıştığı gazeteciye 'Evinden aldırırım' dedi, dediğini yaptı

Savcı, otobüste tartıştığı gazeteciye 'Evinden aldırırım' dedi, dediğini yaptı

Trabzon'da savcı O.Ö, otobüste tartıştığı gazeteci A.K.Y.'ye iddiaya göre "Seni evinden aldırırım" dedi. Tartışma sonrası evine giden A.K.Y., açılan telefon... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T18:20+0300

2023-04-12T18:20+0300

2023-04-12T18:21+0300

yaşam

trabzon

otobüs

savcı

gözaltı

gözaltı kararı

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Trabzon'da savcı ile gazeteci arasında otobüste başlayan 'Arkaya ilerleyelim' tartışması karakolda bitti. 1 Nisan'da Beşirli-Kanuni hattında çalışan halk otobüsüne Gülbahatun Mahallesinde A.K.Y. adlı gazeteci bindi. A.K.Y., dolu olan otobüsteki yolcuların boşluklara doğru ilerlemesini istedi.Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre otobüs içerisinde bulunan ve sonradan savcı olduğunu belirten O.Ö., kendisini uyaran gazeteciye iddiaya göre “Sen muavin misin?” diye karşılık verdi. İkili arasında tartışma çıktı. Otobüs bir süre sonra Hacıkasım Mahallesinde durdu. Savcı ve gazeteci otobüsten indi. O.Ö. iddiaya göre “Seni, evinden aldırırım” dedi.Şikayetçi olan O.Ö, ifadesinde şöyle dedi: “Otobüste ayakta seyahat ettiğim sırada bir kişi bana sert bakarak ‘Arkaya geçsene' dedi. Gözlerini bana diken şahsa ‘Muavin misin' dedim. Bunun üzerine şahıs bana hakaret etti. Ardından otobüs Hacı Kasım mahallesinde durdu. Arka kapıdan indim. Açık olan orta kapıya gelerek şahsa neden hakaret ettiğini sordum. Savcı olduğumu ve şikayetçi olacağımı söyledim. İsmini sordum, söyledi. Sonra ‘Şikayetçi olmazsan şerefsizsin' diyerek hakaret etti. Daha sonra otobüs şoföründen otobüsün kamerası olup olmadığını sordum ve polisi aradım. Bana hareket eden kişiden şikayetçiyim."Gazeteciyi evinden polis aradıBir süre sonra polis tarafından aranan A.Y. karakola çağrıldı. A.Y hakkındaki suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:“Otobüs kalabalıktı. Öğrenci görünümlü iki kişiden ilerlemesini istedim. Bu sırada hakkımda şikayetçi olan kişi, ‘Sen muavin misin?' dedi. Ben de, ‘İşine bak, ne karışıyorsun. çocuklara söylüyorum' dedim. Şahıs daha sonra eşi ve çocukları ile otobüsten indi. Ben de eşi ve çocuklarını görünce eşi ve çocuklarından özür diledim. Bunun üzerine savcı olduğunu ve beni evimden aldıracağını söyledi.Telefonla konuşurken eşi araya girdi. Daha sonra ben olay yerinden ayrıldım. Kimseye hakaret etmedim.”Polisin gözaltı işlemi yaptığı gazeteci çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu arada otobüs sürücüsünün de ifadesinin alındığı öğrenildi.

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trabzon, otobüs, savcı, gözaltı, gözaltı kararı