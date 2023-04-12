Savcı, otobüste tartıştığı gazeteciye 'Evinden aldırırım' dedi, dediğini yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’deki FETÖ bağlantılı isimler hakkında YSK’ya dosya verilecek
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230412/savci-otobuste-tartistigi-gazeteciye-evinden-aldiririm-dedi-dedigini-yapti-1069588179.html
Savcı, otobüste tartıştığı gazeteciye 'Evinden aldırırım' dedi, dediğini yaptı
Savcı, otobüste tartıştığı gazeteciye 'Evinden aldırırım' dedi, dediğini yaptı
Trabzon'da savcı O.Ö, otobüste tartıştığı gazeteci A.K.Y.'ye iddiaya göre "Seni evinden aldırırım" dedi. Tartışma sonrası evine giden A.K.Y., açılan telefon... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T18:20+0300
2023-04-12T18:21+0300
yaşam
trabzon
otobüs
savcı
gözaltı
gözaltı kararı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg
Trabzon'da savcı ile gazeteci arasında otobüste başlayan 'Arkaya ilerleyelim' tartışması karakolda bitti. 1 Nisan'da Beşirli-Kanuni hattında çalışan halk otobüsüne Gülbahatun Mahallesinde A.K.Y. adlı gazeteci bindi. A.K.Y., dolu olan otobüsteki yolcuların boşluklara doğru ilerlemesini istedi.Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre otobüs içerisinde bulunan ve sonradan savcı olduğunu belirten O.Ö., kendisini uyaran gazeteciye iddiaya göre “Sen muavin misin?” diye karşılık verdi. İkili arasında tartışma çıktı. Otobüs bir süre sonra Hacıkasım Mahallesinde durdu. Savcı ve gazeteci otobüsten indi. O.Ö. iddiaya göre “Seni, evinden aldırırım” dedi.Şikayetçi olan O.Ö, ifadesinde şöyle dedi: “Otobüste ayakta seyahat ettiğim sırada bir kişi bana sert bakarak ‘Arkaya geçsene' dedi. Gözlerini bana diken şahsa ‘Muavin misin' dedim. Bunun üzerine şahıs bana hakaret etti. Ardından otobüs Hacı Kasım mahallesinde durdu. Arka kapıdan indim. Açık olan orta kapıya gelerek şahsa neden hakaret ettiğini sordum. Savcı olduğumu ve şikayetçi olacağımı söyledim. İsmini sordum, söyledi. Sonra ‘Şikayetçi olmazsan şerefsizsin' diyerek hakaret etti. Daha sonra otobüs şoföründen otobüsün kamerası olup olmadığını sordum ve polisi aradım. Bana hareket eden kişiden şikayetçiyim."Gazeteciyi evinden polis aradıBir süre sonra polis tarafından aranan A.Y. karakola çağrıldı. A.Y hakkındaki suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:“Otobüs kalabalıktı. Öğrenci görünümlü iki kişiden ilerlemesini istedim. Bu sırada hakkımda şikayetçi olan kişi, ‘Sen muavin misin?' dedi. Ben de, ‘İşine bak, ne karışıyorsun. çocuklara söylüyorum' dedim. Şahıs daha sonra eşi ve çocukları ile otobüsten indi. Ben de eşi ve çocuklarını görünce eşi ve çocuklarından özür diledim. Bunun üzerine savcı olduğunu ve beni evimden aldıracağını söyledi.Telefonla konuşurken eşi araya girdi. Daha sonra ben olay yerinden ayrıldım. Kimseye hakaret etmedim.”Polisin gözaltı işlemi yaptığı gazeteci çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu arada otobüs sürücüsünün de ifadesinin alındığı öğrenildi.
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0a/1056250455_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_359e1efb71f449e2dbd7d65dd995cfcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzon, otobüs, savcı, gözaltı, gözaltı kararı
trabzon, otobüs, savcı, gözaltı, gözaltı kararı

Savcı, otobüste tartıştığı gazeteciye 'Evinden aldırırım' dedi, dediğini yaptı

18:20 12.04.2023 (güncellendi: 18:21 12.04.2023)
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Trabzon'da savcı O.Ö, otobüste tartıştığı gazeteci A.K.Y.'ye iddiaya göre "Seni evinden aldırırım" dedi. Tartışma sonrası evine giden A.K.Y., açılan telefon üzerine gittiği karakolda gözaltına alındı.
Trabzon'da savcı ile gazeteci arasında otobüste başlayan 'Arkaya ilerleyelim' tartışması karakolda bitti. 1 Nisan'da Beşirli-Kanuni hattında çalışan halk otobüsüne Gülbahatun Mahallesinde A.K.Y. adlı gazeteci bindi. A.K.Y., dolu olan otobüsteki yolcuların boşluklara doğru ilerlemesini istedi.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre otobüs içerisinde bulunan ve sonradan savcı olduğunu belirten O.Ö., kendisini uyaran gazeteciye iddiaya göre “Sen muavin misin?” diye karşılık verdi. İkili arasında tartışma çıktı. Otobüs bir süre sonra Hacıkasım Mahallesinde durdu. Savcı ve gazeteci otobüsten indi. O.Ö. iddiaya göre “Seni, evinden aldırırım” dedi.
Şikayetçi olan O.Ö, ifadesinde şöyle dedi:
“Otobüste ayakta seyahat ettiğim sırada bir kişi bana sert bakarak ‘Arkaya geçsene' dedi. Gözlerini bana diken şahsa ‘Muavin misin' dedim. Bunun üzerine şahıs bana hakaret etti. Ardından otobüs Hacı Kasım mahallesinde durdu. Arka kapıdan indim. Açık olan orta kapıya gelerek şahsa neden hakaret ettiğini sordum. Savcı olduğumu ve şikayetçi olacağımı söyledim. İsmini sordum, söyledi. Sonra ‘Şikayetçi olmazsan şerefsizsin' diyerek hakaret etti. Daha sonra otobüs şoföründen otobüsün kamerası olup olmadığını sordum ve polisi aradım. Bana hareket eden kişiden şikayetçiyim."

Gazeteciyi evinden polis aradı

Bir süre sonra polis tarafından aranan A.Y. karakola çağrıldı. A.Y hakkındaki suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:
“Otobüs kalabalıktı. Öğrenci görünümlü iki kişiden ilerlemesini istedim. Bu sırada hakkımda şikayetçi olan kişi, ‘Sen muavin misin?' dedi. Ben de, ‘İşine bak, ne karışıyorsun. çocuklara söylüyorum' dedim. Şahıs daha sonra eşi ve çocukları ile otobüsten indi. Ben de eşi ve çocuklarını görünce eşi ve çocuklarından özür diledim. Bunun üzerine savcı olduğunu ve beni evimden aldıracağını söyledi.
Telefonla konuşurken eşi araya girdi. Daha sonra ben olay yerinden ayrıldım. Kimseye hakaret etmedim.”
Polisin gözaltı işlemi yaptığı gazeteci çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu arada otobüs sürücüsünün de ifadesinin alındığı öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала