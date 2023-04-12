https://sputniknews.com.tr/20230412/sarigul-secim-calismalari-icin-erzincanda--kotulemeye-gelmedim-dertlere-care-bulmaya-geldim-1069596537.html

Sarıgül seçim çalışmaları için Erzincan'da: 'Kötülemeye gelmedim, dertlere çare bulmaya geldim'

Sarıgül seçim çalışmaları için Erzincan'da: 'Kötülemeye gelmedim, dertlere çare bulmaya geldim'

CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Değişime ihtiyaç var. Kötülemeye karalamaya gelmedim, dertlere çare... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:15+0300

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2023 türkiye seçimleri

mustafa sarıgül

cumhurbaşkanlığı seçimi

kemal kılıçdaroğlu

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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmaları için Erzincan'a gitti.CHP Erzincan İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlar ve bir grup partili tarafından karşılanan Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kentte sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağını söyledi.Sarıgül, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:Seçimlerde barışın ve kardeşliğin kazanmasını arzu ettiğini ifade eden Sarıgül, "Erzincanlı hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum ben buraya milletvekili olmaya gelmedim. Ben Erzincan’a büyüklerimizin evladı, küçüklerimizin ise abisi olmaya geldim." diye konuştu.Sarıgül, dertlere çare bulmaya geldiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

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mustafa sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçimi, kemal kılıçdaroğlu