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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/sarigul-secim-calismalari-icin-erzincanda--kotulemeye-gelmedim-dertlere-care-bulmaya-geldim-1069596537.html
Sarıgül seçim çalışmaları için Erzincan'da: 'Kötülemeye gelmedim, dertlere çare bulmaya geldim'
Sarıgül seçim çalışmaları için Erzincan'da: 'Kötülemeye gelmedim, dertlere çare bulmaya geldim'
CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Değişime ihtiyaç var. Kötülemeye karalamaya gelmedim, dertlere çare... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
mustafa sarıgül
cumhurbaşkanlığı seçimi
kemal kılıçdaroğlu
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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmaları için Erzincan'a gitti.CHP Erzincan İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlar ve bir grup partili tarafından karşılanan Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kentte sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağını söyledi.Sarıgül, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:Seçimlerde barışın ve kardeşliğin kazanmasını arzu ettiğini ifade eden Sarıgül, "Erzincanlı hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum ben buraya milletvekili olmaya gelmedim. Ben Erzincan’a büyüklerimizin evladı, küçüklerimizin ise abisi olmaya geldim." diye konuştu.Sarıgül, dertlere çare bulmaya geldiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
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mustafa sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçimi, kemal kılıçdaroğlu
mustafa sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçimi, kemal kılıçdaroğlu

Sarıgül seçim çalışmaları için Erzincan'da: 'Kötülemeye gelmedim, dertlere çare bulmaya geldim'

22:15 12.04.2023 (güncellendi: 22:16 12.04.2023)
© AACumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, TDP Genel Başkanı Sarıgül'ü ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Değişime ihtiyaç var. Kötülemeye karalamaya gelmedim, dertlere çare bulmaya geldim" dedi.
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP listelerinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmaları için Erzincan'a gitti.
CHP Erzincan İl Başkanlığı binası önünde vatandaşlar ve bir grup partili tarafından karşılanan Sarıgül, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kentte sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağını söyledi.
Sarıgül, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben bugün buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na şu sözü veriyorum. Erzincan’ımızda hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden, Allah’ın bana verdiği güçle sıkmadığım el, çalmadığım kapı kalmayacak. Baba ocağıma, ata ocağıma geldim. Ama şunu bilesiniz ki Erzincan’da kalıcı olmaya geldim."

Seçimlerde barışın ve kardeşliğin kazanmasını arzu ettiğini ifade eden Sarıgül, "Erzincanlı hemşehrilerime şunu söylemek istiyorum ben buraya milletvekili olmaya gelmedim. Ben Erzincan’a büyüklerimizin evladı, küçüklerimizin ise abisi olmaya geldim." diye konuştu.
Sarıgül, dertlere çare bulmaya geldiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Değişime ihtiyaç var. Kötülemeye karalamaya gelmedim, dertlere çare bulmaya geldim. Şunu hiçbir zaman unutmayın ‘Başın düşerse dara, Sarıgül'ü ara.' Sadece bana oy verenlerin vekili değil, bana oy vermeyenlerin de hakkını ve hukukunu koruyacağım. Tasada, kederde ve kıvançta el ele, omuz omuza olacağız."

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