https://sputniknews.com.tr/20230412/rusyadan-333-kanada-vatandasina-ulkeye-giris-yasagi-1069593787.html
Rusya’dan 333 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı
Rusya’dan 333 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 333 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Kara... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T20:24+0300
2023-04-12T20:24+0300
2023-04-12T20:25+0300
ukrayna krizi
kanada
rusya
yaptırım
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Justin Trudeau rejiminin Rus yetkililer, politikacılar, uzmanlar, gazeteciler, sanatçılar ve sporculara yönelik getirilen yaptırımlar nedeniyle 333 Kanada vatandaşı için Rusya’ya giriş yasağı getirildi” ifadesine yer verildi.Rusya’ya giriş yasağı getirilen Kanada vatandaşları arasında Kanadalı artistik patinajcılar Olimpiyat şampiyonları Meagan Duhamel ve Tessa Virtue’nun yanı sıra Ontario, Alberta ve British Columbia eyaletlerinin yöneticileri ve milletvekillerinin isimleri yer aldı. İsmi geçen Kanadalı sporcuların, 2024 Paris Olimpiyatları’na Rus sporcuların katılımının yasaklanmasını talep ettikleri için listeye dahil edildiği belirtildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargıcı Kimberly Prost da Rusya’ya giriş yasağı getirilen Kanadalılar arasında yer aldı.Kanada, Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle Rusya’ya karşı geniş kapsamlı yaptırımlar uyguluyor. Şu ana kadar yaklaşık 400 Rus vatandaşı ve şirket Kanada’nın ‘kara listesinde’ yer alıyor.
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kanada, rusya, yaptırım
Rusya’dan 333 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı
20:24 12.04.2023 (güncellendi: 20:25 12.04.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 333 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu. Kara listede valilerin, bakanların, milletvekillerin ve sporcuların isimleri yer alıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Justin Trudeau rejiminin Rus yetkililer, politikacılar, uzmanlar, gazeteciler, sanatçılar ve sporculara yönelik getirilen yaptırımlar nedeniyle 333 Kanada vatandaşı için Rusya’ya giriş yasağı getirildi” ifadesine yer verildi.
Rusya’ya giriş yasağı getirilen Kanada vatandaşları arasında Kanadalı artistik patinajcılar Olimpiyat şampiyonları Meagan Duhamel ve Tessa Virtue’nun yanı sıra Ontario, Alberta ve British Columbia eyaletlerinin yöneticileri ve milletvekillerinin isimleri yer aldı. İsmi geçen Kanadalı sporcuların, 2024 Paris Olimpiyatları’na Rus sporcuların katılımının yasaklanmasını talep ettikleri için listeye dahil edildiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargıcı Kimberly Prost da Rusya’ya giriş yasağı getirilen Kanadalılar arasında yer aldı.
Kanada, Ukrayna’daki özel askeri harekat nedeniyle Rusya’ya karşı geniş kapsamlı yaptırımlar uyguluyor. Şu ana kadar yaklaşık 400 Rus vatandaşı ve şirket Kanada’nın ‘kara listesinde’ yer alıyor.