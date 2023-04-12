https://sputniknews.com.tr/20230412/rusya-tasinabilir-hava-savunma-sistemlerinin-ukraynaya-teslimi-sivil-havacilik-icin-risk-unsuru-1069590279.html

Rusya: Taşınabilir hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya teslimi sivil havacılık için risk unsuru

Rusya: Taşınabilir hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya teslimi sivil havacılık için risk unsuru

Rusya Dışişleri Bakanlığı, taşınabilir hava savunma sistemlerinin ve güdümlü tanksavar füzelerinin Ukrayna’ya tedarikinin sivil hava taşımacılığı için risk... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T18:58+0300

2023-04-12T18:58+0300

2023-04-12T18:59+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı taşınabilir hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya tedarik edilmesi durumunun sivil havacılık için risk unsuru taşıdığını bildirdi.Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, taşınabilir hava savunma sistemlerinin ve güdümlü tanksavar füzelerinin Ukrayna’ya tedariki nedeniyle sivil hava taşımacılığının risk altında olduğu belirtildi.Açıklamada, “Taşınabilir hava savunma sistemleri ve güdümlü tanksavar füzeleri dahil olmak üzere Ukrayna'ya ulaşan Batı silahları, yaygın yolsuzluk nedeniyle dünyanın dört bir yanına, diğer bölgesel çatışma bölgelerine yayılıyor, organize suçluların, teröristlerin ve çeşitli aşırılık yanlılarının eline geçiyor. Çok yakında, Avrupa da dahil olmak üzere dünya genelinde sivil hava taşımacılığının güvenliği konusunu gündeme getirmenin zamanı gelecek” ifadelerine yer verildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Avrupa Birliği (AB) ülkeleri şimdiye kadar Ukrayna’ya en az 12 milyar euro tutarında askeri yardımda bulundu. Kiev’e mühimmatların yanı sıra askeri yardım olarak uçak ve tanklar da gönderiliyor, yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyon top mermisinin de Ukrayna’nın eline geçmesi bekleniyor.

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