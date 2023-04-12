https://sputniknews.com.tr/20230412/rusya-merkez-bankasi-enflasyon-yuzde-4un-altina-indi-faiz-karari-istikrar-icin-alinacak-1069594737.html

Rusya Merkez Bankası: Enflasyon yüzde 4’ün altına indi, faiz kararı istikrar için alınacak

Rusya Merkez Bankası: Enflasyon yüzde 4’ün altına indi, faiz kararı istikrar için alınacak

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya’daki enflasyon oranını istikrara kavuşturmak için tüm iç ve dış faktörlerinin toplam etkisini dikkate... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T21:10+0300

2023-04-12T21:10+0300

2023-04-12T21:10+0300

ekonomi

rusya

rusya merkez bankası

enflasyon

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da konuşan Nabiullina, mart ayı itibariyle ülkedeki yıllık enflasyonun yüzde 4’ün altına indiğine dikkat çekti. Nisan ayında yıllık enflasyonun daha da düşeceği tahmininde bulunan Rusya Merkez Bankası Başkanı’nın sözlerine göre, halihazırda fiyat artış hızı ölçülü olsa da geçen yılın yaz ve sonbaharına göre daha yüksek.Nabiullina, “Halihazırda faiz oranı yüzde 7.5 seviyesinde. Altı aydır bu seviyede tutuyoruz. Evet, mart ayında yıllık enflasyon yüzde 4’ün altına inmiş olabilir ve Nisan’da daha da altına düşebilir. Ama bu düşük yıllık rakamlar büyük ölçüde geçen yılın yaz ve sonbaharındaki çok küçük aylık fiyat artış hızlarını yansıtıyor” şeklinde konuştu.

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