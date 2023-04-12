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https://sputniknews.com.tr/20230412/rus-bilim-insanlari-biyokomur-topragin-verimliligini-artiriyor-1069598773.html
Rus bilim insanları: Biyokömür toprağın verimliliğini artırıyor
Rus bilim insanları: Biyokömür toprağın verimliliğini artırıyor
Tümen Devlet Üniversitesi'nden bilim insanları, toprağın özelliklerini iyileştirmek ve verimliliğini artırmak için organik atıklardan elde edilen biyokömürün... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:49+0300
2023-04-12T22:49+0300
ekonomi
rusya
biyokömür
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Bilim insanları, biyokömürün, kısmen mineral gübrelerin yerini alabileceği ve tarımsal çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacağını belirtti.Tümen Devlet Üniversitesi uzmanlarının araştırmalarının sonuçları Biomass Conversion And Biorefinery'de yayınlandı.Araştırmacılar, tahıl mahsullerinin verimini artıran katkı maddeleri olarak kullanılan organik atıklardan biyokömür elde etti. İnek gübresi ve buğday samanından elde edilen biyokömürlerin toprağa verilmesi, yumuşak ilkbahar buğdayının kütlesinde yüzde 14-23 oranında bir artışa yol açtı.Tümen Devlet Üniversitesi X-BIO Enstitüsü Biyokütle Teknolojileri Laboratuvarı Başkanı İvan Şanenkov, “Biyokömürlere dayalı ıslah maddelerinin toprağa verilmesi toprağın verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğundan, birikmiş organik atık miktarını azaltmak ve aynı zamanda mahsul verimini artırmak mümkün” dedi.Oksijensiz bir ortamda ısıl işlem sonucunda, talaş, saman, çam fıstığı kabuğu gibi organik atıklar çok gözenekli bir karbon malzemeye dönüşüyor. Toprağa katıldığında yapısı ve su-hava rejimi düzeliyor. Ayrıca, biyokömürün bileşimi, toprak verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip geniş bir mikro element kümesi içeriyor.Laboratuvar araştırmacısı Konstantin Ponomarev ise, “Ülkemizde biyokömür çoğunlukla odunsu ve genellikle yakıt kaynağı olarak kullanılıyor. Bunu ya tarım arazileri için ayrı bir gübre olarak ya da diğer toprak iyileştirici türleriyle birlikte bileşimlerin bir parçası olarak kullanmayı öneriyoruz” diye konuştu.Giderek artan atık alanları, yakındaki bölgeler için ekolojik, sıhhi ve epidemiyolojik tehlikeler oluşturuyor. Rusya’nın çevre güvenliği stratejisine göre, 2025 yılına kadar üretim ve tüketim atıklarının hacminin 30 milyar tonu aşacağı tahmin ediliyor.Bilim insanlarına göre, bu tür atıkların kaynak açısından verimli ısıl işlemi sadece biyokömür elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda doğal depolama koşullarında atmosfere salınan sera gazlarının kısmi geri dönüşümü sorununu da çözecek.
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rusya, biyokömür
rusya, biyokömür

Rus bilim insanları: Biyokömür toprağın verimliliğini artırıyor

22:49 12.04.2023
© AAkömür
kömür - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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Tümen Devlet Üniversitesi'nden bilim insanları, toprağın özelliklerini iyileştirmek ve verimliliğini artırmak için organik atıklardan elde edilen biyokömürün kullanılmasını önerdi.
Bilim insanları, biyokömürün, kısmen mineral gübrelerin yerini alabileceği ve tarımsal çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunacağını belirtti.
Tümen Devlet Üniversitesi uzmanlarının araştırmalarının sonuçları Biomass Conversion And Biorefinery'de yayınlandı.
Araştırmacılar, tahıl mahsullerinin verimini artıran katkı maddeleri olarak kullanılan organik atıklardan biyokömür elde etti. İnek gübresi ve buğday samanından elde edilen biyokömürlerin toprağa verilmesi, yumuşak ilkbahar buğdayının kütlesinde yüzde 14-23 oranında bir artışa yol açtı.
Tümen Devlet Üniversitesi X-BIO Enstitüsü Biyokütle Teknolojileri Laboratuvarı Başkanı İvan Şanenkov, “Biyokömürlere dayalı ıslah maddelerinin toprağa verilmesi toprağın verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğundan, birikmiş organik atık miktarını azaltmak ve aynı zamanda mahsul verimini artırmak mümkün” dedi.
Oksijensiz bir ortamda ısıl işlem sonucunda, talaş, saman, çam fıstığı kabuğu gibi organik atıklar çok gözenekli bir karbon malzemeye dönüşüyor. Toprağa katıldığında yapısı ve su-hava rejimi düzeliyor. Ayrıca, biyokömürün bileşimi, toprak verimliliği üzerinde olumlu bir etkiye sahip geniş bir mikro element kümesi içeriyor.
Laboratuvar araştırmacısı Konstantin Ponomarev ise, “Ülkemizde biyokömür çoğunlukla odunsu ve genellikle yakıt kaynağı olarak kullanılıyor. Bunu ya tarım arazileri için ayrı bir gübre olarak ya da diğer toprak iyileştirici türleriyle birlikte bileşimlerin bir parçası olarak kullanmayı öneriyoruz” diye konuştu.
Giderek artan atık alanları, yakındaki bölgeler için ekolojik, sıhhi ve epidemiyolojik tehlikeler oluşturuyor. Rusya’nın çevre güvenliği stratejisine göre, 2025 yılına kadar üretim ve tüketim atıklarının hacminin 30 milyar tonu aşacağı tahmin ediliyor.
Bilim insanlarına göre, bu tür atıkların kaynak açısından verimli ısıl işlemi sadece biyokömür elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda doğal depolama koşullarında atmosfere salınan sera gazlarının kısmi geri dönüşümü sorununu da çözecek.
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