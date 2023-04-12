https://sputniknews.com.tr/20230412/rosatom-super-reaktorunun-yapimini-bir-yil-erken-tamamlamayi-planliyor-1069597009.html
Rosatom, süper reaktörünün yapımını bir yıl erken tamamlamayı planlıyor
Rosatom, süper reaktörünün yapımını bir yıl erken tamamlamayı planlıyor
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) dünyanın hızlı nötronla çalışan en güçlü çok amaçlı araştırma nükleer reaktörünün (MBIR) yapımını planlanandan... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:21+0300
2023-04-12T22:21+0300
2023-04-12T22:21+0300
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nükleer
reaktör
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Rosatom’dan yapılan açıklamada “2023 Ocak ayında, reaktör kabının tasarıma uygun montajı tamamlandı. Şu anda şantiyede bin 300’den fazla işçi ve mühendis çalışıyor. İnşaat çalışmalarının planlanandan bir yıl önce, 2026 yılında tamamlanması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.150 megavat kapasiteli MBIR, Rosatom’un Ulyanov Bölgesi Dimitrovgrad şehrindeki Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü arazisinde inşa ediliyor. MBIR’in önümüzdeki 50 yıl boyunca nükleer sektöre modern ve teknolojik olarak gelişmiş bir araştırma altyapısı sağlayacağı tahmin ediliyor.MBIR reaktörünün benzersiz teknik özellikleri, nükleer yakıt döngüsünün kapatılması için, hızlı nötron reaktörleri dahil yeni rekabetçi ve güvenli nükleer enerji santrallerinin oluşturulması ihtiyacını kanıtlayacak çok çeşitli araştırma problemlerinin çözülmesine yardımcı olacak. Yeni reaktörle araştırma süresi kat kat azalacak.Rusya, MBIR gibi megabilimsel reaktörler elde ederek ileri bilimsel araştırmalar için çeşitli nötron kaynaklarına sahip tek ülke olacak.
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rusya, rosatom, nükleer, reaktör
rusya, rosatom, nükleer, reaktör
Rosatom, süper reaktörünün yapımını bir yıl erken tamamlamayı planlıyor
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) dünyanın hızlı nötronla çalışan en güçlü çok amaçlı araştırma nükleer reaktörünün (MBIR) yapımını planlanandan bir yıl önce, yani 2026’da tamamlamayı planladıklarını açıkladı.
Rosatom’dan yapılan açıklamada “2023 Ocak ayında, reaktör kabının tasarıma uygun montajı tamamlandı. Şu anda şantiyede bin 300’den fazla işçi ve mühendis çalışıyor. İnşaat çalışmalarının planlanandan bir yıl önce, 2026 yılında tamamlanması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.
150 megavat kapasiteli MBIR, Rosatom’un Ulyanov Bölgesi Dimitrovgrad şehrindeki Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü arazisinde inşa ediliyor. MBIR’in önümüzdeki 50 yıl boyunca nükleer sektöre modern ve teknolojik olarak gelişmiş bir araştırma altyapısı sağlayacağı tahmin ediliyor.
MBIR reaktörünün benzersiz teknik özellikleri, nükleer yakıt döngüsünün kapatılması için, hızlı nötron reaktörleri dahil yeni rekabetçi ve güvenli nükleer enerji santrallerinin oluşturulması ihtiyacını kanıtlayacak çok çeşitli araştırma problemlerinin çözülmesine yardımcı olacak. Yeni reaktörle araştırma süresi kat kat azalacak.
Rusya, MBIR gibi megabilimsel reaktörler elde ederek ileri bilimsel araştırmalar için çeşitli nötron kaynaklarına sahip tek ülke olacak.