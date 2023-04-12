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Putin: Rusya, savunma görevleri ve uzayın keşfi için eşsiz çözümlere sahip
Putin: Rusya, savunma görevleri ve uzayın keşfi için eşsiz çözümlere sahip
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin savunma görevleri ve uzayın keşfi için eşsiz çözümlere sahip olduğunu söyledi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T17:38+0300
2023-04-12T18:10+0300
vladimir putin
dünya
uzay
rusya
savunma
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Kremlin'de Kozmonotlar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Putin, "Ülkemiz, savunma görevlerinin yerine getirilmesi, uzayın keşfi ve incelenmesi için eşsiz çözümlere sahip. Bu çözümlerin ortaya koyulmasının ardında birçok nesilden işçilerin, mühendislerin ve bilim insanlarının yoğun emeği var" dedi.Rusya'nın çabalarını yere yakın uzayın kullanımına odaklaması gerektiğini belirten Putin, "Bunu yapmak için teknoloji işletmeleriyle birlikte uydu üretimini önemli ölçüde artırmalıyız. Ar-Ge çalışmalarından montaj hattında üretime geçmeliyiz. Dünyada bu tür görevler yerine getiriliyor, biz de yapabiliriz" ifadelerini kullandı.Rus uzay sektörünün potansiyelini kademe kademe geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, "Tanrı'ya şükür, modern tarihte ilk kez art arda 100 sorunsuz uzay fırlatışı gerçekleştirildi. Şüphesiz bu, sektörün ayakları üzerinde emin bir şekilde durduğunun çok iyi bir göstergesi. Ancak daha ileri gitmeli, yeni sınırlara ulaşmalıyız" diye konuştu.Uzay alanındaki uzmanlara farklı amaçlar için yerli uydular üretme hedefini de koyan Putin, büyük uydu grupları oluşturulmasının Rusya'nın insansız nakliyeyi geliştirmesine ve çevre ile iklim değişikliği gibi küresel sorunları çözmesine imkan sunacağını ifade etti.Putin, "Düşündüğümüz her şeyin gerçekleşeceğinden eminim. Tüm meydan okumalara hak ettikleri yanıtı vereceğiz" diye ekledi.
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vladimir putin, uzay, rusya, savunma
vladimir putin, uzay, rusya, savunma

Putin: Rusya, savunma görevleri ve uzayın keşfi için eşsiz çözümlere sahip

17:38 12.04.2023 (güncellendi: 18:10 12.04.2023)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© Sputnik / POOL
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin savunma görevleri ve uzayın keşfi için eşsiz çözümlere sahip olduğunu söyledi.
Kremlin'de Kozmonotlar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Putin, "Ülkemiz, savunma görevlerinin yerine getirilmesi, uzayın keşfi ve incelenmesi için eşsiz çözümlere sahip. Bu çözümlerin ortaya koyulmasının ardında birçok nesilden işçilerin, mühendislerin ve bilim insanlarının yoğun emeği var" dedi.

Rusya'nın çabalarını yere yakın uzayın kullanımına odaklaması gerektiğini belirten Putin, "Bunu yapmak için teknoloji işletmeleriyle birlikte uydu üretimini önemli ölçüde artırmalıyız. Ar-Ge çalışmalarından montaj hattında üretime geçmeliyiz. Dünyada bu tür görevler yerine getiriliyor, biz de yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Rus uzay sektörünün potansiyelini kademe kademe geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Putin, "Tanrı'ya şükür, modern tarihte ilk kez art arda 100 sorunsuz uzay fırlatışı gerçekleştirildi. Şüphesiz bu, sektörün ayakları üzerinde emin bir şekilde durduğunun çok iyi bir göstergesi. Ancak daha ileri gitmeli, yeni sınırlara ulaşmalıyız" diye konuştu.

Uzay alanındaki uzmanlara farklı amaçlar için yerli uydular üretme hedefini de koyan Putin, büyük uydu grupları oluşturulmasının Rusya'nın insansız nakliyeyi geliştirmesine ve çevre ile iklim değişikliği gibi küresel sorunları çözmesine imkan sunacağını ifade etti.

Putin, "Düşündüğümüz her şeyin gerçekleşeceğinden eminim. Tüm meydan okumalara hak ettikleri yanıtı vereceğiz" diye ekledi.
© Sputnik / Гавриил Григоров / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Гавриил Григоров
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